Los baneos son uno de los temas más polémicos de Pokémon GO. Niantic, el estudio responsable de este juego, suele aplicar correctivos sin piedad a todos aquellos usuarios que hacen trampa o no cumplen con los términos y condiciones del juego. Desde que Pokémon GO está disponible, son muchos los usuarios que han terminado baneados, perdiendo así su cuenta y todo su progreso. Lastimosamente, algunos de esos usuarios han sido baneados injustamente, pues el sistema automático de baneos de Niantic se ha estado equivocando mucho estas últimas semanas.

Esto lo ha admitido la propia compañía, la cual anunció que harán algunos cambios al sistema de baneos para detener esta situación. Además, en un tuit, Niantic ha dejado claro que han escuchado las quejas y que revertirán los baneos siempre y cuando sea posible. Es decir, si fuiste baneado accidentalmente, sin hacer nada que vaya en contra de las reglas del juego, podrás recuperar la cuenta y aquí te explicamos cómo.

Los jugadores de Pokémon GO baneados por error podrán recuperar su cuenta

Según reportan varios usuarios en Reddit, los baneos recientes de Niantic en Pokémon GO se ocasionan por razones tan raras como jugar desde un iPhone con iOS 12, 11, 10 o 9. Aunque la mayoría de los jugadores que fueron víctimas de este inconveniente solo fueron baneados por 7 días, algunos sí que recibieron baneos permanentes. Al parecer, este problema no está afectando a los usuarios de Android, mientras que a los usuarios de iOS se les aconseja actualizar su dispositivo a iOS 13 para evitar ser baneados sin motivo alguno.

No obstante, si has sido baneado y todavía no sabes por qué, te recomendamos que veas este artículo donde te explicamos por qué te pueden banear en Pokémon GO. Quizás hiciste algo que pensabas que no tenía nada de malo, pero que en realidad es hacer trampa o va en contra de las reglas. En cambio, si ya confirmaste que te han baneado por error, lo único que puedes hacer por ahora es abrir un reclamo desde este enlace, explicando tu situación.

Niantic ha prometido que los usuarios baneados por error podrán recuperar sus cuentas, aunque les tomará tiempo identificar cuáles han sido baneados por error y cuáles han sido baneados por razones reales. Por ello, haciendo un reclamo formal en la web del juego podrás agilizar el proceso de recuperación de tu cuenta. Además, las probabilidades de que tengas éxito al hacerlo son mayores ahora mismo. De momento, te aconsejamos no crear cuentas secundarias y mantenerte atento a todo lo que publique Niantic en Twitter acerca de esta situación.