Si tienes un Google Pixel, ya sea uno de las recientes generaciones (Pixel 6 y Pixel 7) o de las antiguas, y en los últimos días has comenzado a notar que su batería se agota más rápido de lo normal, no te preocupes, no eres el único. Le está sucediendo a todos debido a un fallo de la aplicación de Google (también conocida como Buscador de Google) que hace que consuma muchos más recursos en segundo plano, lo cual genera sobrecalentamiento y agotamiento acelerado de la batería.

Este fallo ha sido detectado por los usuarios el pasado 12 de mayo a raíz de la actualización de la app de Google lanzada ese mismo día. La solución, por lo tanto, parece ser bastante sencilla: volver a una versión antigua de la aplicación de Google. Sin embargo, muchos usuarios no han tenido éxito con esta posible solución, lo que indica que el fallo podría ser «server-side» (un error relacionado con alguna de las funciones que dependen de los servidores de la gran G).

La app de Google está afectando la temperatura y batería de los Google Pixel

Por si no lo sabes, la app de Google es una de las más complejas que tienen los dispositivos Android, ya que no es simplemente un buscador. Esta app se encarga de gestionar la función Discover de tu móvil, así como el Asistente de Google que está omnipresente en todo el sistema. Además, es una app del sistema, lo que significa que no se puede desinstalar sin root.

Si sueles usar Google Assistant, es normal que la app de Google tenga un elevado consumo de batería. Sin embargo, en los reportes de Reddit y foros de Google podemos notar que incluso aquellos usuarios que no han tocado su Pixel han experimentado un extraño sobrecalentamiento y drenaje rápido de la batería por culpa de esta aplicación. Al momento de escribir estas líneas, todavía no hay una solución ni una respuesta de Google.

Lo único que puedes hacer como usuario es esperar a que Google solucione el problema. Para evitar que tu Pixel sufra mucho estos días, te recomendamos apagar el móvil por la noche o cuando no lo estés usando. De esa manera, la batería no se someterá a sobrecalentamiento durante todo el día y evitarás perder cargar sin hacer nada.