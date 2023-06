El reciente lanzamiento del Pixel 7a nos tiene babeando de deseo a más de uno (yo entre ellos). Aun sin ser perfecto, el nuevo gama media de Google dio un buen salto respecto al Pixel 6a y es un dispositivo completísimo: excelentes cámaras, gran diseño, un precio relativamente competitivo, pantalla decente y una buena potencia.

Sin embargo, una nueva filtración podría poner en apuros al nuevo móvil asequible de Google. ¿La razón? Aunque dicen que el Pixel 7a lleva el mismo Tensor G2, al parecer sería menos potente que el del Pixel 7. Te contamos lo que sabemos al respecto.

Google se quiso ahorrar unos euros con el chip Tensor G2 del Pixel 7a y eso podría afectar su rendimiento

La famosa filtradora Kamila Wojciechowska, reveló en un hilo de Twitter que el procesador Tensor G2 del Pixel 7a esconde un pequeño detalle. Aunque Google lo vende como el mismo chipset que equipan los Pixel 7 y 7 Pro, en realidad habría algunas diferencias en su empaquetado.

Siendo más específicos, Wojciechowska apunta que el Tensor G2 fabricado por Samsung para el Pixel 7a utiliza un empaquetado IPOP que difiere del proceso FOPLP-PoP utilizado en los Pixel 7 y 7 Pro. ¿En qué afecta esto? Según datos tomados desde la misma web de Samsung Foundry, el modelo de empaquetado IPOP es teóricamente más grueso, grande y calentón que el FOPLP-PoP. ¿Significa esto que el Tensor G2 del Pixel 7a tiene peor rendimiento? No necesariamente, pero ya vamos a hablar de ello.

Según la filtradora (que es la misma que reveló todos los detalles de las pantallas y cámaras de los Pixel 8), es probable que Google haya optado por un peor empaquetado en este chip para reducir costes de fabricación. Esto tendría mucho sentido, pues el Pixel 7a no le pierde partida al Pixel 7 estándar, pero tiene que venderse a un precio menor.

Ahora, ¿este empaquetado de ‘peor calidad’ hace que el Tensor G2 del Pixel 7a sea menos potente? En principio no. De hecho, luego de realizar diferentes pruebas de rendimiento, el Pixel 7a ha demostrado tener una potencia muy similar a la del Pixel 7. El único escenario en el que esto no se cumple es en los test de rendimiento gráfico sostenido. Esto podría atribuirse a que el empaquetado IPOP genera más calor que el FOPLP-PoP. Sin embargo, también podría ser consecuencia de un sistema de refrigeración o diseño menos eficiente en el Pixel 7a.

En realidad, aunque el SoC del Pixel 7a use un encapsulado más económico no hay evidencia de que esto sea negativo para él. Eso, o al menos no hay pruebas en el corto plazo que lo indiquen, porque el impacto podría terminar viéndose más adelante.

¿Consideras que está bien lo que hicieron Google y Samsung? ¿Qué tanto puede estar ahorrándose Google al no usar el mismo encapsulado del Pixel 7 en el Pixel 7a? ¿Valdrá la pena el riesgo detrás de ese ahorro? El tiempo nos dará respuesta a todos.