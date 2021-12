¿Quieres disfrutar de una buena película el 24 de diciembre? Si es así, hoy es tu día de suerte. Aquí vas a conocer cuáles son las mejores películas de Navidad que puedes ver en Netflix en la Nochebuena 2021.

Hicimos para ti una lista de 5 pelis que renovarán tu espíritu navideño. ¡Todas son ideales para desconectar después de la cena de Nochebuena, así que no te las pierdas!

Klaus: conoce el origen de Papá Noel

El cartero Jesper viaja a un pueblo lejano del Ártico. El chico se da cuenta al instante de lo mal que la gente del sitio pasa la Navidad. Es en ese momento cuando Jesper conoce a Klaus, un leñador con la habilidad de fabricar juguetes. Los dos deciden aliarse para regalarles los muñecos a los niños y alegrar al pueblo.

Klaus fue un éxito rotundo cuando se estrenó en Netflix. Y no es para menos, ya que su historia de primer nivel y su animación en 2D la convierten en una película navideña con un gran mensaje y que vale la pena ver con tu familia.

El Grinch: el clásico de Navidad por excelencia

El Grinch es un duende que odia la Navidad y hará todo lo posible por arruinarle las fiestas al pueblo de Villa Quién. Es por eso que el personaje crea un plan para robar los regalos de Nochebuena. Sin embargo, parece que El Grinch cambiará su forma de ser cuando una niña del pueblo lo empiece a tratar con cariño.

El Grinch es una peli navideña que no podía faltar en la lista. Estamos seguros de que cuando eras un chaval viste más de una vez esta película. No hay dudas El Grinch es una historia que entretiene y que no puedes dejar pasar en la Nochebuena.

Crónicas de Navidad: una opción ideal para pasar un buen rato

Los hermanos Kate y Teddy logran grabar el momento en que Santa Claus entra en la casa de sus padres. De igual forma, ambos consiguen colarse en el trineo de Papá Noel. Pero esto termina causando un accidente que daña el trineo. Por lo tanto, los tres personajes van a tener que unirse para llevar los regalos de todos los niños a cada una de sus casas y salvar la Nochebuena.

Crónicas de Navidad es una historia sencilla, pero que te muestra una aventura que va a aumentar al máximo tu espíritu navideño. La película destaca por el papel de Kurt Russell, quien interpreta a un Papá Noel divertido que va en contra de los típicos Santa Claus de las pelis de Navidad.

El chico que salvó la Navidad: una película llena de emociones que te encantará

Nikolas viaja al norte para intentar descubrir en dónde está el pueblo de Elfhem, la aldea de los elfos. A su vez, al hacer esto, el chico busca reencontrarse con su padre. Nikolas va a tener una gran aventura, cuyo final explica el origen de la Navidad.

Esta película de Netflix se estrenó hace poco y se ha llevado muy buenas reseñas. El chico que salvó la Navidad es una historia que, al estilo de Klaus, muestra los valores más lindos de esta fecha. ¡Ve la película con los más pequeños de la casa para que juntos conozcáis el verdadero significado de la Nochebuena!

Llévate un susto en la Nochebuena con Krampus: Maldita Navidad

¿Eres fan del cine de terror? ¿Crees que las opciones que te acabamos de mostrar son muy sosas para tus gustos? Pues entonces Krampus: Maldita Navidad es la peli de miedo que debes ver esta Nochebuena 2021.

La película te va a mostrar cómo una familia tóxica pierde el espíritu navideño. Este es el motivo por el cual el demonio Krampus empieza a perseguir a los miembros de la familia y decide matarlos a todos.

Krampus: Maldita Navidad no es la típica película para estas fechas, así que te va a gustar si te aburren un montón las comedias románticas ambientadas en la Nochebuena.

Por otra parte, si la noche del 24 quieres hacer un maratón de terror navideño, lo ideal es que conozcas las mejores películas de miedo para esta Navidad.

¡Y listo, esas son las películas navideñas disponibles en Netflix que son una gran opción para ver esta Nochebuena! De todas las pelis de la lista, ¿cuál es tu favorita y por qué? Cuéntanos en los comentarios.

Y si no te gustó lo que te ofrece esta app, no olvides que puedes disfrutar de películas de Navidad en Disney Plus que son de primer nivel.

Pero recuerda que las demás plataformas tampoco se quedan atrás en las opciones que tienen sus catálogos para estas fechas. Es por eso que también hay películas navideñas muy buenas en HBO Max.

En todo caso, tú decides con qué servicio te quedas esta Nochebuena. ¡Pero ya lo sabes! Pelis sobre la Navidad es lo que sobra en las apps de streaming durante el mes diciembre.