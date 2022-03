Hace unos días, la marca Fiido presentó el scooter eléctrico Fiido Beast que nos sorprendió, no por ser el primer patinete de este fabricante, sino por su particular propuesta. Y es que, además de poder usarlo como un patinete normal, tiene un asiento y la potencia necesaria para que puedas conducirlo como un kart. Aparte, monta un potentísimo motor de 1300 W con ruedas todoterreno para que puedas llevarlo por caminos no pavimentados o difíciles de transitar.

Aquella vez, cuando hablamos del Fiido Beast en profundidad, nos faltó mencionar su precio porque la marca aún no lo había revelado. Sin embargo, ahora ya sabemos cuánto costará y la oferta que tendrá durante su lanzamiento. Al final del artículo te diremos cómo conseguir este patinete con una rebaja de 730 euros. Así que quédate con nosotros hasta el final.

El patinete Fiido Beast vale mucho la pena por estas razones

El Fiido Beast tiene un diseño híbrido entre scooter y kart que nos parece muy innovador y útil. Si lo quieres usar en modo todoterreno, ponte de pie y exprime toda su potencia. ¿Quieres conducirlo en una pista de carreras? Entonces siéntete y hazlo en modo kart. En definitiva, es muy versátil y se adapta a tus necesidades fácilmente gracias a su vástago de ajuste multiángulo patentado por Fiido.

Otra cosa que hace destacar al Fiido Beast sobre el resto de patinetes es su gigantesca batería de 1536 Wh (48 V) que te permite conducir unos 100 km con una sola carga, si vas a una velocidad media. Si sacas el máximo provecho de su motor dual de alta velocidad de 1300 W (potencia nominal: F500W, R800W), podrás cruzar hasta grandes pendientes con sus neumáticos todoterreno de 11 pulgadas que ofrecen mucho agarre y durabilidad.

La velocidad máxima a la que podrás ir con el Fiido Beast es de 48 km/h. Y es seguro de conducir a esas velocidades, pues cuenta con un sistema de suspensión doble y un sistema de freno hidráulico doble. Además, viene con un estribo ancho y un manillar de 720 mm que hacen que la experiencia sea bastante cómoda.

También tiene luces delanteras y traseras, batería extraíble, un peso de solo 36,5 kg (bastante ligero para ser un todoterreno) y un cuerpo resistente fabricado con aleación de magnesio de grado de aviación.

Precio del Fiido Beast y cómo comprarlo con descuento

El precio de venta al público del Fiido Beast es de 2189 euros, pero si lo compras en preventa desde Indiegogo a partir del 17 de marzo, te lo llevas por 1459 euros usando este botón:

Para más información, no olvides visitar la página web oficial de Fiido con este otro botón:

Por cierto, Fiido mencionó que su segundo patinete eléctrico (el B2), ya está en fase final de pruebas, así que pronto conoceremos todas sus especificaciones y precio. Al parecer, será un scooter eléctrico ligero para los desplazamientos urbanos, con un diseño futurista y funciones inteligentes. Esperamos que en las próximas semanas nos revelen más información al respecto.