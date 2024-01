En nuestro artículo de Palworld para Android, te explicamos que el juego solo está disponible en PC (Steam) y consolas Xbox. Sin embargo, también se puede jugar en móviles a través de la nube con GamePass Ultimate. Ahora bien, oficialmente, este «Pokémon con pistolas» no se puede descargar ni instalar en dispositivos móviles. Sin embargo, esto podría cambiar en el futuro.

Pocketpair, la empresa desarrolladora de Palworld, ha publicado una oferta de trabajo en un sitio web de búsqueda de empleo que sugiere que están buscando a alguien que trabaje en una versión para móviles de Palworld. ¿Palworld Mobile confirmado? No, pero es una esperanza para los jugadores de móviles.

Los creadores de Palworld están buscando desarrolladores de juegos para móviles, ¿port en camino?

La esperanza de ver un port de Palworld para móviles se ha avivado luego de que Pocketpair (los creadores del juego) publicaran una oferta de trabajo que busca a un ingeniero de juegos móviles. ¿Significa eso que están trabajando en una versión para móviles de su juego viral? No necesariamente. Pocketpair es una empresa que tiene muchos frentes abiertos y probablemente ya tenían en sus planes hacer juegos de móviles antes del exitoso lanzamiento de Palworld.

En su perfil oficial en Steam, podemos ver que Pocketpair solo ha lanzado cuatro juegos al mercado y tres de ellos todavía están en «Acceso anticipado» (no los han terminado). Además, tienen pautado un nuevo lanzamiento para este primer trimestre de 2024 de un juego llamado «Never Grave: The Witch and The Curse», que es una especie de Hollow Knight combinado con mecánicas roguelite.

Está claro que los desarrolladores de Palworld están ocupados haciendo muchos juegos más allá de su título viral. Ahora bien, de todos los juegos de Pocketpair que conocemos, solo AI: Art Impostor es para móviles y no parece que requiera de un gran equipo de trabajo. Entonces… ¿por qué quieren contratar desarrolladores de juegos para móviles si sus juegos en Early Access solo están disponibles en PC y consolas?

Puede que simplemente estén buscando suplir el lugar de un desarrollador que abandonó la empresa recientemente o puede que quieran aprovechar la inyección de capital que les ha llegado gracias a Palworld para expandir su negocio a plataformas móviles. Es harto sabido que los juegos móviles, con la monetización correcta, son sumamente lucrativos y mucho más rentables que los juegos para móviles.

A día de hoy, no veo cómo Palworld podría tener un éxito similar en móviles, siendo un juego de pago sin microtransacciones que cuesta 26,09 €. Normalmente, lo que funciona en móviles son juegos gratis que se monetizan o bien con anuncios (como es el caso de Among Us) o con micropagos (como es el caso de Genshin Impact y su gachapón, por poner solo un ejemplo).

Si Pocketpair piensa traer Palworld a móviles, seguramente no será un simple port, sino una adaptación completa del juego al ecosistema móvil. En fin, de momento, esto es pura especulación, pues la empresa solo ha anunciado que añadirán nuevo contenido al juego y algunas mejoras interesantes, como los jefes de raids, el juego cruzado y el PvP.