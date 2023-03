El sucesor del Oukitel WP21 ya está en camino e incluirá novedades muy interesantes. El nuevo móvil robusto de la compañía, que se llamará Oukitel WP22, se pondrá a la venta el próximo 20 de marzo y ya se han revelado sus principales características. ¿La más destacada? Incorporará el altavoz más grande y potente del mundo, lo que lo convertirá en el móvil todoterreno con mejor sonido del mercado.

Normalmente, los smartphones ofrecen un sonido muy fino debido a su limitado grosor, que hace que la gama de frecuencias medias-bajas (donde reside la calidez y plenitud del sonido) no responda del todo bien. El Oukitel WP22 llegará para solucionar este problema, con un altavoz extra-grande para escuchar música en exteriores con alta fidelidad. Vamos a repasar todo lo que sabemos hasta ahora de la nueva bestia de Oukitel para 2023.

El Oukitel WP22 será el smartphone con mejor sonido en exteriores

El Oukitel WP22 vendrá con un altavoz multimedia de 125 dB y 4 W, así como con un driver de φ 36 mm. ¿Qué beneficios ofrecerá? Una reproducción fiel de los sonidos medios y graves, ya que responderá muy bien en el rango de frecuencias de 100 – 400 Hz. Por lo general, los móviles cuentan con un rango de 0,5 – 2 W, por lo que la mejora se notará muchísimo. No solo sonará mucho más alto y claro, sino también más definido y nítido.

Si eres amante de los graves contundentes, con el Oukitel WP22 ya no tendrás que imaginártelos al reproducir canciones en exteriores. Tanto los graves profundos, como los agudos nítidos y medios claros estarán muy presentes retumbando y deleitando tus oídos. Y lo mejor es que no tendrás que preocuparte por la batería, ya que incluye una de 10000 mAh con carga rápida de 18 W. Podrás reproducir todas las canciones que tú quieras en voz alta sin que la autonomía del móvil sea un inconveniente.

¿Cómo será su rendimiento? Estará a cargo del procesador Helio P90 con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, así que está claro que no dejará que desear. Será más que competente en el uso diario y no te dará problemas con apps de redes sociales, mensajes, juegos sencillos, etc. Aparte, está sobrado de espacio para que instales tus apps favoritas. Por cierto, vendrá con una pantalla de 6,58 pulgadas con resolución FHD+ (1080 x 2400). ¡Perfecta para ver pelis y series!

Resistente como pocos y con grandes cámaras

Aunque sabemos que su cámara trasera tendrá varios sensores por las fotos compartidas, solo se ha revelado que usará un sensor principal de 48 MP y la cámara frontal será 16 MP. Será más que suficiente para capturar hermosos paisajes o momentos memorables de tu vida con una claridad excepcional. ¡Ah! Y en la parte trasera contará con una cámara de visión nocturna por infrarrojos de 20 MP, por lo que será capaz de tomar fotos iluminadas en lugares completamente oscuros.

En cuanto a la resistencia, no decepcionará. Vendrá con las certificaciones IP68, IP69K y MIL-STD-810H que garantizan su resistencia hasta 30 minutos en 1,5 metros bajo el agua, a caídas de hasta 1,5 metros y al polvo en 360°. ¡No será para nada fácil dañarlo!

El Oukitel WP22 saldrá el 20 de marzo y puedes ganarte uno gratis

El Oukitel WP22 se pondrá a la venta el próximo 20 de marzo en el festival de ofertas AliExpress 328. Mientras esperas, puedes participar en el sorteo que se está llevando a cabo en la tienda oficial de Oukitel o en su grupo de FB para ganar un smartphone resistente entre los WP22, K9 Pro o C19 Pro totalmente gratis.