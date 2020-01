Android Auto ya tiene una nueva versión y, en esta ocasión, ha añadido una característica que muchos usuarios pedían. ¿Te molestan las notificaciones de Android Auto? Pues con esta nueva versión finalmente podrás silenciarlas por completo. Si bien son menos las notificaciones que muestra Android Auto en comparación a tu dispositivo Android, igualmente son molestas, sobre todo si estás muy concentrado en el camino o estás escuchando tu canción favorita. Por ello, es una buena noticia que ya se puedan silenciar.

Aunque es obvio, cabe aclarar que lo que Android Auto nos permite desactivar en su nueva versión es el sonido de las notificaciones y no las notificaciones en sí mismas. Es decir, seguirás viendo en pantalla que tienes una nueva notificación, pero no escucharás por los altavoces de tu coche su sonido característico, que al fin y al cabo es lo que molesta.

La nueva versión de Android Auto soluciona el problema de las distracciones, pero no del todo

Para silenciar las notificaciones tienes que actualizar Android Auto a su versión 5.0.500224. Luego ingresa a los ajustes de la app y activa la opción Silenciar notificaciones. Si bien esto solucionará una parte del problema de las distracciones al conducir, no lo hará del todo. Y es que, con esta nueva opción, Google también ha introducido una nueva falla en Android Auto que hace que las notificaciones se muestren en pantalla y no se vayan hasta que el usuario las elimine.

Incluso si no las has silenciado, las notificaciones seguirán apareciendo ancladas en la pantalla causando así una distracción casi tan grande como su sonido. Realmente aún no entendemos por qué una app para conducir como Android Auto todavía no permite desactivar por completo las notificaciones. Después de todo, mientras se conduce, lo más importante es la carretera y no lo que llega a nuestro móvil.

Esperemos que Google siga mejorando Android Auto en las próximas actualizaciones y solucione de forma integral el problema de las distracciones. Mientras tanto, échale un vistazo al siguiente artículo para conocer las 5 mejores aplicaciones para Android Auto en 2020.

Fuente | XDA-Developers