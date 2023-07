Verano se prepara para recibir la emocionante llegada del Nothing Phone 2, y con él, quizá también algunas otras novedades de parte de esta empresa. El lanzamiento del sucesor del móvil más destacado del 2022 también puede que se acompañe de otras sorpresas que, por el momento, se mantienen en secreto por parte de Nothing, aunque poco a poco se han ido soltando pistas para sus usuarios.

Gracias a una publicación hecha por Carl Pei (el CEO de Nothing) en Twitter, se sabe que pronto encontraremos funciones exclusivas entre los móviles Nothing, tal como sucede con la función Continuidad de Apple. La empresa se prepara para ampliar las posibilidades entre sus dispositivos, usando funciones que no podrán funcionar con otras marcas de móviles inteligentes.

Nothing creará funciones que solo serán compatibles entre sus móviles

El primer anuncio oficial fue hecho sin una campaña publicitaria de por medio. En realidad, lo expresó Carl Pei en su cuenta de Twitter. Dentro de una de sus publicaciones comenta que, junto a su equipo, están pensando en desarrollar funciones que solo sean compatibles entre usuarios de Nothing. En el mismo mensaje, pregunta a sus usuarios si tienen familia o amigos que puedan también beneficiarse de esto.

Como es de suponerse, este proyecto con nuevas funciones está en pañales. Si Nothing reúne las peticiones más populares entre sus usuarios, podríamos ver algunas cosas interesantes. La mayoría de los que respondieron el mensaje de Carl Pei pedían funciones sencillas, al igual que útiles: compartir archivos, pantalla, sonido, etc.

No se sabe cuándo lanzarán estas funciones, o si acompañarán al Nothing Phone 2 en su debut. De cualquier forma, es evidente que tarde o temprano llegarán al nuevo dispositivo, y también al Nothing Phone 1. Incluso, es posible que existan funciones que mejoren la interacción de estos móviles con los Nothing Ear.

¿Te gustaría tener funciones exclusivas entre los móviles Nothing?

Fuente | Android Autorithy