OnePlus viene con todo este año y es que ya cuenta con algunos lanzamientos programados, como es el caso de su teléfono OnePlus 11 5G que llegará el 7 de febrero de 2023, y junto con este dispositivo, también llegará el OnePlus 11R 5G, la OnePlus Pad y el OnePlus Keyboard.

Otros lanzamientos que también son bastante esperados, es el de sus móviles plegables que, aunque aún no tienen fecha de lanzamiento, han salido algunas novedades a luz.

OnePlus V Fold

OnePlus V Flip

monikers have already been trademarked by the brand.

The internal testing of (at least) one of these has begun in several regions, including Europe, as per my source.#OnePlus #OnePlusVFold #OnePlusVFlip pic.twitter.com/f3jMgoQ89x

— Mukul Sharma (@stufflistings) January 29, 2023