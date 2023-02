El año pasado Nokia confirmó su rendición en el terreno de los móviles de gama alta, alejándose así de la vanguardia de la telefonía móvil. Desde entonces no han parado de lanzar móviles de gama baja a precios nada competitivos. Aun así, la compañía sigue triunfando en el mundo de los móviles, pues ha sabido diversificar su negocio y explotar nuevas áreas, como el de las patentes de las redes 5G. Pero está claro que la Nokia que todos conocimos ya no existe.

El cambio de modelo de negocio de Nokia amerita una renovación de la imagen de la compañía, la cual ha comenzado con un nuevo logotipo que sustituye al clásico que no había sido cambiado en 60 años. El nuevo logo mantiene el foco en el nombre de la marca, pero es aún más minimalista, ya que está conformado por letras incompletas. Lo entenderás mejor al ver la comparativa…

Este es el nuevo logotipo de Nokia: minimalista y camaleónico

A diferencia del clásico logotipo de Nokia, el nuevo está hecho con letras incompletas (salvo la «O») y no es de ningún color en específico. Aunque en la imagen de arriba lo ves de color azul, la compañía aclaró que su nuevo logotipo no está atado a ninguna paleta de colores: cambiará según el uso que vaya a dársele. Sin embargo, parece que su color principal o base será el blanco.

Nokia ahora está enfocado en la tecnología empresarial

El CEO de Nokia, Pekka Lundmark, explicó que los teléfonos inteligentes ya no son la principal prioridad de la empresa. «Somos una empresa de tecnología empresarial», dijo en una entrevista con Reuters. Esto no es ninguna novedad, ya que desde hace mínimo un año, la compañía ha dejado de esforzarse en lanzar móviles competitivos al mercado y han puesto toda la carne en el asador en el mercado de las patentes 5G.

Eso sí, esto no significa que Nokia dejará de lanzar móviles. Solo en la conferencia MWC 2023, han presentado tres nuevos smartphones: los Nokia C22, C32 y G22. Estos se suman a los Nokia C02 y Nokia C12 que lanzaron hace unas semanas. En total, han puesto a la venta 5 nuevos teléfonos en lo que va de 2023, lo cual no está nada mal para una compañía cuya principal prioridad ya no son los móviles.

No obstante, es importante matizar que Nokia realmente no está haciendo los móviles que lanza. El equipo de desarrollo e investigación de la compañía no está involucrado en la creación de estos smartphones, pues dejan todo en manos de HMD Global. Por si no lo sabes, HMD Global es la empresa finlandesa que compró la licencia de uso de la marca Nokia y que, gracias a ello, se dedica a fabricar y comercializar móviles bajo la marca Nokia.