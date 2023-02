Nokia C02 especificaciones características y precio oficial

Nokia ha hecho algo que muy pocos esperaban. La marca propiedad de HMD Global acaba de anunciar un nuevo móvil con batería extraíble, una verdadera rareza en la actualidad. Lamentablemente, parece que esta es la única característica destacable del nuevo Nokia C02, un gama baja lleno de especificaciones bastante modestas. A continuación, te contamos todas las características de este teléfono.

Todas las características del Nokia C02

A principios de año, la marca de origen finlandés lanzó al mercado el Nokia C12, un móvil de precio atractivo sin nada más que destacar. Ahora, el fabricante redobla la apuesta y presenta el nuevo Nokia C02, un terminal mucho más modesto que llega con un procesador desconocido de 4 núcleos a 1,4 GHz acompañado de 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. Aquí abajo te dejamos todas sus especificaciones en la siguiente ficha:

Características Nokia C02 Dimensiones y peso 148,7 x 71,2 x 10 mm. 191 gramos. Pantalla 5,4″ con resolución FWVGA+ con relación de aspecto 18:9. Procesador Quad-core a 1,4 GHz. RAM 2 GB. Almacenamiento 32 GB ampliable hasta 256 GB con microSD. Cámara trasera 5 MP y flash LED. Cámara frontal 2 MP. Conectividad y extras Micro USB, WiFi, Dual SIM 4G, Bluetooth 5.2, GPS, protección IP52, jack de audio de 3,5 mm. Batería 3000 mAh (batería extraíble) con carga de 5 W. Sistema operativo Android 12 Go.

En cuanto a pantalla, este teléfono tiene un panel de 5,4 pulgadas con resolución FWVGA+ (no HD) y relación de aspecto 18:9. ¿Sus cámaras? Bastante modestas: principal de 5 megapíxeles y frontal de 2 megapíxeles. Finalmente, hay que mencionar que, sin lugar a dudas, lo más atractivo de este móvil es su batería reemplazable de 3000 mAh y que ejecuta la versión más ligera del SO de Google: Android 12 Go.

Precio y disponibilidad del Nokia C02

Por el momento, no se ha anunciado el precio ni la fecha de lanzamiento del Nokia C02. Se sabe que estará disponible en dos colores (azul oscuro y gris) y en una única configuración de RAM y almacenamiento. Se rumora que su precio rondará los 80 €, aunque habrá que esperar para confirmarlo.

Y a ti… ¿Qué te parece el nuevo gama baja de Nokia?