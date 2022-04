Netflix sabe muy bien que hay muchas apps de streaming en la actualidad. Es por eso que el servicio no puede parar de lanzar series, películas y funciones que te mantengan enganchado. Y eso es justo lo que Netflix acaba de hacer. En concreto, la app habilitó un nuevo botón para su sistema de likes.

Pero, ¿de qué tipo de «me gusta» estamos hablando? Pues de la opción «Me encanta». El botón es un doble pulgar arriba que te ayuda a resaltar cuáles son tus producciones favoritas. ¡Quédate en la web y descubre todo sobre el «¡Me encanta!» de Netflix!

El «¡Me encanta!» llega a Netflix para que le muestres a la app tus principales gustos

Así lo informó el soporte de la plataforma en su blog oficial. Según Netflix, usar este nuevo botón puede mejorar un montón tu experiencia en la app.

Ahora bien, ¿y por qué lograrían esto? Pues porque el algoritmo entenderá con los «¡Me encanta!» que des la diferencia entre algo que solo te gustó y una producción que te dejó impactado y no puedes dejar de ver.

De esta manera, el sistema de calificaciones sí podrá reflejar al 100 % los gustos de los usuarios. A su vez, el botón servirá para que las recomendaciones de Netflix sean mejores y te ayuden siempre a descubrir contenido que te puede interesar.

El «¡Me encanta!» ya está disponible para Android, iOS, la versión web y los sistemas operativos para televisores. Si quieres usar el botón, haz lo siguiente:

Entra en Netflix y abre una producción que te haya gustado mucho.

y abre una producción que te haya gustado mucho. Al lado del «me gusta», verás el botón nuevo del «¡Me encanta!».

¿Aún no has visto una peli que se merezca el doble like? Si es así, te recomendamos conocer las mejores películas internacionales de Netflix. Y para disfrutar mucho más la experiencia, comparte estas producciones con tus amigos instalando en tu móvil Teleparty.

¿Qué piensas del doble «me gusta» de Netflix? ¿Crees que este botón será útil para ti? Cuéntanos en los comentarios.