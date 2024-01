MSI, una de las marcas más reconocidas de componentes para PC, se prepara para el lanzamiento de su primera consola portátil. Así lo ha hecho saber la compañía a través de su cuenta de X en la que comparten la silueta y fecha de lanzamiento de la consola. Será una alternativa a las ya populares Steam Deck, ASUS ROG Ally y Lenovo Legion Go y tendrá de nombre «MSI Claw«.

Las especificaciones de la MSI Claw todavía son desconocidas, pero ya se han filtrado algunos detalles de su hardware y software en Geekbench. Así que acompáñanos a ver todo lo que sabemos de esta consola.

La MSI Claw ha revelado algunas de sus impresionantes especificaciones a través de los listados de Geekbench. Según los listados, la MSI Claw funcionará con el procesador Intel Meteor Lake, concretamente con la SKU Core Ultra 7 155H. Este procesador tiene 16 núcleos y 22 hilos, que es más que el Ryzen Z1 Extreme que se encuentra en el ROG Ally y el Lenovo Legion Go.

Asimismo, contará con una GPU integrada, basada en la arquitectura Arc Alchemist con 8 Xe-Cores, que puede alcanzar velocidades de hasta 2,25 GHz. Y en cuanto al sistema operativo, la consola utilizará Windows 11 de 64 bits.

De memoria tendrá 32 GB de RAM, pero seguramente estará disponible diferentes configuraciones para adaptarse a las distintas preferencias de los usuarios.

A whole new breed of MSI dragon is coming.

Get a grip and stay tuned.#MSIxCES2024 #RGB #Gaming pic.twitter.com/W9mp2cDo9w

— MSI Gaming (@msigaming) January 4, 2024