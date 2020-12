Android 11 ya lleva casi tres meses entre nosotros, pero todavía son muy pocos los dispositivos que han recibido esta última versión de Android. Y es que hay muchos fabricantes que han dejado para el año que viene el despliegue de la actualización a Android 11 para sus móviles. No es el caso de Sony que recientemente anunció que empezarán a actualizar sus móviles Xperia a la undécima versión de Android desde este mismo mes de diciembre.

¿Tienes un Sony Xperia de los recientes? Pues muy probablemente podrás recibir Android 11 este mismo año o a principios del que viene. Vamos a ver cuáles son los 5 móviles que Sony ha anunciado que actualizarán en los próximos meses.

Calendario de actualización a Android 11 de Sony: móviles y fechas

Sin más preámbulos, aquí tienes los 5 móviles de Sony que recibirán Android 11 y cuándo sucederá:

Xperia 1 II : a partir de diciembre de 2020

: a partir de diciembre de 2020 Xperia 5 II : a partir de finales de enero de 2021

: a partir de finales de enero de 2021 Xperia 10 II : a partir de finales de enero de 2021

: a partir de finales de enero de 2021 Xperia 1 : a partir de febrero de 2021

: a partir de febrero de 2021 Xperia 5: a partir de febrero de 2021

Como puedes ver, el primer móvil de Sony que actualizará a Android 11 será el Xperia 1 II (su buque insignia de este año) que también recibirá el soporte para grabar vídeos en cámara lenta a 4K y 120 FPS con este misma actualización. Por otro lado, los Xperia 5 II y Xperia 10 II verán la actualización a Android 11 a finales de enero o quizás más adelante.

Por último, los modelos Xperia 1 y Xperia 5 del año pasado se actualizarán desde febrero de 2021. En la lista oficial de Sony no se menciona ningún otro dispositivo, así que no esperes que Android 11 llegue a otro Sony Xperia que no ves aquí, ni siquiera a los modelos de gama media Xperia 10 y 10 Plus del año pasado que recientemente recibieron Android 10.

¿Todavía no sabes qué cosas nuevas traerá Android 11 a tu móvil? Aquí te dejamos un artículo con todas las novedades de Android 11 para que te enteres. Además, si también tienes un móvil de otra marca, deberías revisar esta lista con todos los móviles confirmados que actualizarán a Android 11. En fin, coméntanos… ¿eres uno de los afortunados que tiene un móvil que recibirá Android 11?

Fuente | Sony Alemania