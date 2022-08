Hace un par de años, Xiaomi y Samsung se burlaban de Apple por no incluir un cargador en la caja de los iPhone 12. Sin embargo, al final ambas compañías (y otras) terminaron pasando por el aro y haciendo exactamente lo mismo con sus móviles topes de gama.

La historia parecía que se quedaría únicamente ahí, pero no fue así y ya hay varias compañías que llevaron esta política hasta la gama media. ¿La última en hacerlo? Nada más y nada menos que Xiaomi, porque parece que los Redmi dejarán de incluir un adaptador de corriente en la caja cuando los compres.

Redmi se une a la moda de eliminar los adaptadores de corriente en los móviles nuevos

Como si de un déjà vu se tratase, Xiaomi se prepara para eliminar los cargadores en sus móviles de gama media, empezando por los Redmi. El primer smartphone en sufrir las consecuencias será el Redmi Note 11 SE, que se lanzará en India dentro de unos días.

En situaciones normales, el lanzamiento de este dispositivo no hubiese hecho casi ningún ruido en el mercado, pues al parecer será un Redmi Note 10S renombrado. Sin embargo, la página oficial de Xiaomi India fue la que lo puso en la mira de todos.

Al leer la lista con el contenido de la caja, no hay ninguna mención al cargador que hasta ahora se incluía en la gama media. Está el móvil, un cable USB-C, los manuales, una funda de plástico y la herramienta de extracción de SIM, pero no el adaptador de corriente.

Esto solo apunta hacia una dirección: los compradores tendrán que adquirir el cargador aparte, si es que ya no tienen uno en casa. Desconocemos si es algo que se repetirá en todos los nuevos Redmi que lance la compañía a nivel mundial de ahora en adelante, o si es algo exclusivo para el mercado indio. Asimismo, tampoco sabemos si es una decisión que se hará extensiva hasta los POCO de gama media, la otra sub-marca de Xiaomi.

Sin embargo, esta decisión no nos toma totalmente por sorpresa, porque Xiaomi no es la primera en hacerlo. El Samsung Galaxy A33 fue el primer gama media que se atrevió a no incluir esta pieza, y se sabe que Samsung repetirá la historia con otros dispositivos. Además, Realme le siguió el paso poco después, así que no sorprende que Xiaomi también lo haga.

¿Por qué se siguen eliminando los cargadores en los móviles nuevos? ¿Alguna vez le tocará a la gama baja?

El argumento detrás de la decisión de no incluir cargadores en los móviles nuevos es que es una medida ecológica. Además, se sostiene en la idea de que todos tenemos al menos un cargador en casa, así que no deberíamos necesitar otro.

Esto es algo que es bastante cierto en la mayoría de los casos, especialmente en Android que adoptó el estándar USB-C hace algunos años. Sin embargo, es una realidad que comienza a cambiar a medida que vas bajando de gama.

Sí, un usuario con suficiente dinero para comprar un móvil de gama alta muy probablemente ya tenga un cargador en casa (de un gama alta anterior o de otro móvil más sencillo). Y en caso de no tenerlo o querer uno de mayor potencia, seguramente no tendrá problema en ir a la tienda a comprarlo.

No obstante, los compradores de móviles de la gama media y baja son un mercado totalmente distinto: primero, tienden a ahorrar al máximo o pueden tener un presupuesto muy ajustado, por lo que una diferencia de 10 o 20 euros puede significar mucho; segundo, algunos vienen de móviles muy viejos que usaron durante años, con cargadores que no son compatibles; tercero, muchos otros apenas están adquiriendo su primer smartphone, como puede ser en el caso de algún niño o adolescente cuyos padres se los regalen.

Visto de esta forma, la idea de eliminar los cargadores en la gama media ya no parece tan buena, ¿cierto? Sin embargo, todos sabemos que el argumento medioambiental no es más que una excusa, porque los beneficios de no incluir un cargador en la caja son muchos:

Se ahorran la fabricación del cargador.

del cargador. Se reducen los costes de transporte al utilizar cajas más pequeñas y livianas.

al utilizar cajas más pequeñas y livianas. Los cargadores que fabriquen para vender individualmente reportan excelentes ganancias, porque no son económicos.

Así, es muy probable que esta medida siga avanzando hacia otras gamas y que también la apliquen otros fabricantes más adelante. ¿Alguna vez le tocará a la gama baja? Seguramente sí. Especialmente luego de que entre en vigencia en 2024 la obligatoriedad del USB-C como interfaz de conexión y carga de todos los móviles en Europa.

