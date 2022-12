Si bien Motorola reveló una lista de los móviles que recibirán Android 13 tras su lanzamiento oficial, hay muchos que quedaron por fuera sin razón alguna. Por suerte, no era una lista definitiva y hoy Motorola la ha ampliado confirmando nuevos móviles de la marca que actualizarán a Android 13 próximamente. En aquella ocasión eran 10 los dispositivos confirmados y ahora son 20, por lo que si tienes un smartphone Motorola existe una gran posibilidad de que el tuyo sea uno de los elegidos.

Cabe aclarar que esta nueva lista ha sido publicada por el soporte técnico de Motorola en Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Pues que, de momento, la actualización a Android 13 para los móviles que verás a continuación solo está confirmada en el territorio norteamericano. Sin embargo, no nos extrañaría que acabe llegando al resto del mundo más temprano que tarde.

Android 13 llegará a todos estos móviles Motorola en Estados Unidos

Aquí te dejamos la lista completa de dispositivos Motorola que recibirán Android 13 en algún momento de este año o el próximo:

Motorola RAZR Motorola RAZR (2022)

Motorola Edge Motorola Edge 30 Ultra Motorola Edge 30 Pro Motorola Edge Plus (2022) Motorola Edge 30 Fusion Motorola Edge 30 Neo Motorola Edge 30 Motorola Edge (2022) Motorola Edge 20 Pro Motorola Edge 20 Motorola Edge (2021) Motorola Edge 20 Lite

Moto G Moto G Stylus 5G (2022) Moto G 5G Moto G82 5G Moto G72 Moto G62 5G Moto G52 Moto G42 Moto G32



La compañía no ha revelado las fechas de actualización, así que no podemos decirte cuándo actualizará tu Motorola a Android 13. Lo más probable es que sea a principios de 2023 si es un móvil de gama alta o media-alta, o a finales de 2023 si es un gama media. Además, recuerda que primeramente la actualización se enviará a los dispositivos en EE.UU. y luego es muy probable que llegue a los demás.

Sea como sea, aquí intentaremos mantenerte informado al respecto. Mientras tanto, te invitamos a echar un ojo a todas las novedades de Android 13 por si aún no las conoces. No olvides que los Motorola usan una capa de personalización llamada My UX que cambia muy poco la experiencia original de Android, por lo que seguramente recibirás las mismas novedades de Android 13 Stock en tu Motorola, sin modificaciones ni extras.