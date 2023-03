Hace unas semanas se filtraron las primeras imágenes del Moto Razr 2023, las cuales confirmaron el rumor de que Motorola apostaría por una tapa externa «todo pantalla» en su próximo plegable tipo concha. Y ahora, se acaba de revelar el tamaño que tendrá dicho panel y algunas otras características del esperado sucesor del Moto Razr 2022. A continuación, te contamos todo lo que hasta ahora se sabe de este móvil.

El Motorola Razr+ (2023) se filtra con una pantalla externa enorme

MySmartPrice ha sido el responsable de esta nueva filtración del esperado Motorola Razr+ (2023). Según el medio, el nombre del móvil ahora adoptará el adjetivo «+ o Plus» (algo que no se mencionaba en la primera filtración) para destacar su principal característica de diseño: la pantalla externa más grande del mercado de plegables de tipo concha.

Se trata de un panel de 3,7 pulgadas que supera al del OPPO Find N2 Flip de 3,26 pulgadas, que, por el momento, sigue siendo la más grande de los plegables disponibles en la actualidad. Otra de las cosas que se mencionan en esta nueva filtración es el número de modelo que tendrá el Motorola Razr+ 2023 (XT2321) y que su autonomía consistirá en una batería de 2850 mAh con carga rápida de 30 W. Esto vendría a ser un paso a atrás respecto a la versión de 2022 que cuenta con una batería de 3500 mAh y carga de 33 W.

Finalmente, hay que resaltar que, aunque aún no se sabe el tamaño ni los detalles de la pantalla plegable interna de este móvil, los rumores sugieren que llevará una cámara selfie debajo de la pantalla. Esto significa que el Motorola Razr+ (2023) no tendrá el notch perforado en el centro que sí tiene el Motorola Razr 2022. Y… ¿Cuándo se lanzará este plegable? Pues, desafortunadamente, no se ha anunciado su fecha de lanzamiento oficial, aunque la filtración sugiere que podría llegar en los próximos meses.