La saga Monument Valley es una de las más aclamadas de toda la Play Store y tiene sus razones de peso. Las dos entregas que tenemos hasta el momento son verdaderas obras de arte y, si por un casual no lo has jugado, no sabemos a que estás esperando (y más estando gratis como lo está ahora mismo).

Monument Valley 2 está gratis en la Play Store, el pasatiempo perfecto

Ya os dijimos en su día que creemos que Monument Valley 2 vale mucho más de lo que cuesta. Pocos juegos le pueden hacer frente en lo que se refiere a su historia tan original, un apartado gráfico tan cuidado y unos efectos que hay que escuchar con auriculares. No, no es solo un juego de puzzles.

¿Cómo lo puedo conseguir gratis?

Tienes que tener en cuenta que antes valía algo más de 5 euros por lo que debes aprovechar y por lo menos darle una oportunidad.

Lo mejor de todo es que no tienes que hacer nada raro para instalarlo en tu móvil, es lo más sencillo del mundo. Simplemente pincha en el enlace que tienes abajo el cual te llevará a la Store. Pulsa en Instalar y ya lo tienes, ¡así de fácil! La oferta es solo por tiempo limitado, ¡aprovecha!

Lo más seguro es que te guste y, si quieres más, puedes probar con el primer juego que no está nada mal (aunque es de pago). También te recordamos que están trabajando en Monument Valley 3 así que échale un ojo a nuestra web de vez en cuando para enterarte de todas las novedades que vayan saliendo. 😉