Si te preguntamos ¿qué sabes sobre Royole? ¿Podrías respondernos algo? Es totalmente esperable si no la conoces, pero esta marca fue la primera en lanzar un móvil plegable al mercado de consumo. ¿Esa no fue Samsung con el primer Galaxy Fold? Fue el Royole FlexiPai en 2019 y hoy la marca vuelve a ser noticia, pero no por algo bueno. Royole puede que haya sido la primera en este nicho, pero hoy atraviesa una grave crisis.

Royole tiene al menos ocho meses sin pagarle a sus trabajadores

Según el blog chino News Daily, Royole actualmente atraviesa distintos problemas económicos. La compañía que agotó su dispositivo plegable en el CES 2019 hoy lleva ocho meses sin pagar a sus trabajadores y más de un año a sus empleados regulares.

Este hecho se volvió noticia luego de que un grupo de trabajadores decidiese salir a denunciar lo sucedido. Cansados de falsas promesas por parte de Royole, unas 50 personas se dirigieron a la sede de la compañía en Shenzhen a protestar con pancartas y cánticos de reproche.

Royole asegura que no han podido realizar los pagos debido a las enormes pérdidas que han tenido en los últimos años. De hecho, han declarado que solo tienen fondos suficientes para pagar los depósitos de seguridad social de sus trabajadores. Las pérdidas han sido tales, que la compañía ha tenido que reducir su plantilla a poco más de 200 empleados entre todos los cargos, cuando anteriormente tenían varios miles.

La denuncia de los trabajadores ya fue recibida por el Comité de Protección de los Derechos de los Empleados de China. Este organismo ya solicitó a Shenzhen Royole Technology Company (nombre completo) que repare los daños, pero siguen sin hacerlo. Los voceros de la compañía afirman que siguen en la búsqueda de inversores o apoyo gubernamental para obtener financiación, pero siguen sin verse los frutos de ello, pues las deudas se mantienen.

Esta situación es lamentable, especialmente para una empresa que marcó un hito histórico dentro del mercado, pero esperamos pueda solucionarse pronto.