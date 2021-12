¿Tienes uno de los últimos móviles plegables de Samsung? Si es así, hoy es tu día de suerte. Se acaba de confirmar que los Galaxy Z Fold 3 y Z Flip 3 están recibiendo Android 12 de forma oficial.

¿Quieres saber más? Entonces quédate, porque aquí vas a descubrir todos los detalles de la noticia y cómo actualizar tu smartphone.

Los Galaxy Z Fold 3 y Z Flip 3 reciben One UI 4.0 basado en Android 12

Según el calendario de actualizaciones de la marca, los Galaxy Z Flip 3 y Z Fold podrían instalar One UI 4.0 después de los Samsung Galaxy S21. Y todo indica que los planes del gigante surcoreano van de maravilla, porque eso es justo lo que ha pasado.

Por eso, nadie duda de que la marca ha mejorado un montón en el soporte que le da a sus smartphones. No olvides que Samsung ya actualiza sus móviles de gama alta durante 3 años.

¿Y qué funciones llegan a los smartphones plegables de Samsung con One UI 4.0? Pues los móviles reciben todas las novedades de Android 12. Las que más destacan son las siguientes:

Un diseño llamativo gracias a Material You .

. Los widgets son mucho más útiles . Esta herramienta se puede exprimir al máximo porque ahora hay widgets con los que puedes usar funciones del Asistente de Google.

. Esta herramienta se puede exprimir al máximo porque ahora hay widgets con los que puedes usar funciones del Asistente de Google. Android 12 es muy fluido y tiene un montón de mejoras en el apartado de la privacidad. Así que esta versión del SO de Google te ayudará a aprovechar todo lo que puede ofrecer tu Galaxy Z Fold y Z Flip 3.

Para instalar One UI 4.0 en tu smartphone Samsung, haz lo siguiente:

Abre la app de Ajustes .

. Ve al apartado «Actualización de software» .

. Pulsa sobre la opción que dice «Descargar e instalar».

No obstante, hasta ahora solo los Galaxy Z Fold 3 en Corea del Sur han recibido One UI 4.0. ¡Pero no te desanimes! Sammobile informó que los Z Flip 3 en Serbia ya han podido actualizar. Así que lo más probable es que Android 12 llegue muy pronto a tu móvil plegable.

¿Vas a actualizar tu Galaxy Z Fold 3 o Z Flip 3 a One UI 4.0 con Android 12? Cuéntanos en los comentarios.