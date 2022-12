Hace unos días, Xiaomi hizo oficial en China la serie Redmi K60 y el nuevo móvil Redmi Note 12 Pro Speed Edition, pero lastimosamente no confirmaron (ni desmintieron) su llegada al mercado global. Hasta ahora, es incógnita si podremos comprar estos móviles en Europa y el resto del mundo. Para calmar las ansias, el filtrador polaco Kacper Skrzypek ha revelado en un tuit que el Redmi K60 se renombrará como POCO F5 Pro y el Redmi Note 12 Speed Edition como POCO X5 Pro 5G para lanzarlos en el mercado global.

Así pues, los POCO F5 Pro y POCO X5 Pro 5G serán los Redmi K60 y Redmi Note 12 Speed Edition (respectivamente) en este lado del mundo, lo cual no nos sorprende porque ya Xiaomi nos tiene acostumbrados a estos cambios de nombre en los dispositivos de un mercado a otro.

POCO llevará los mejores lanzamientos de Redmi al mercado global

De acuerdo a la persona que filtró esta información, así será el renombre de los últimos móviles de Redmi para su llegada al mercado global bajo la marca POCO:

Redmi K60 = POCO F5 Pro

Redmi Note 12 Pro Speed Edition = POCO X5 Pro 5G

Redmi Note 12 (chino) = Redmi Note 12 (global) y POCO X5 5G con Snapdragon 695

Aquí hay que aclarar un par de cosas. La primera es que el POCO X5 5G, con nombre en clave «moonstone», comparte ROM con la variante global del Redmi Note 12. Sin embargo, esto no significa que usen la misma CPU. El POCO X5 5G usará un Snapdragon 695 en lugar del Snapdragon 4 Gen 1 del Redmi Note 12. Ambos procesadores pertenecen a la misma plataforma de Qualcomm, por lo que hacer una ROM para ambos procesadores es posible.

Otra cosa que hay que destacar es que de momento no hay rastro alguno del POCO F5 (versión estándar), así que existe la posibilidad de que la variante Pro llegue sola al mercado global, aunque no creemos que suceda. Lo más probable es que el POCO F5 sea un móvil totalmente nuevo (no será otro Redmi renombrado) y por eso no sabemos nada de él.

Asimismo, es importante mencionar que el Redmi Note 12 se lanzará la semana que viene en India y solo incluirá un cambio en la cámara trasera, que será triple en vez de doble como la variante china. Suponemos que la versión global del Redmi Note 12 será la misma que la india. De cualquier forma, te mantendremos informado.