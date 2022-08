Mientras que otros ya están dando el salto a Android 13 (como Xiaomi y OPPO), Realme en estos momentos se encuentra llevando la doceava versión del sistema operativo de Google a sus terminales de gama media. Es así como han anunciado que los Realme Narzo 30 5G y Realme 8 5G acaban de recibir la actualización de la capa Realme UI 3.0 que lleva Android 12 a estos teléfonos.

Los Realme Narzo 30 5G y Realme 8 5G ya pueden actualizar a Android 12

Tanto el Realme Narzo 30 5G como el Realme 8 5G, son dos móviles de gama media que salieron al mercado a inicios de 2021 y que llegaron con Realme UI 2.0 y Android 11 de fábrica. Pues bien, a más de un año de su lanzamiento, el fabricante está actualizando oficialmente estos teléfonos a Android 12. De esta manera, los usuarios pueden comenzar a disfrutar de las nuevas funciones de seguridad y el lenguaje de diseño Material You que tanto ha gustado de esta nueva versión del SO de Google.

Esta actualización llega bajo el nombre de compilación «RMX3242_11.A.16» y está específicamente diseñada para los Realme Narzo 30 5G y Realme 8 5G. Es importante tener en cuenta que ambos modelos tienen versiones sin 5G (los Realme 8 y Narzo 30) que, por el momento, no se encuentran incluidos en esta actualización a Android 12. Además, este proceso se realizará de manera escalonada, lo que significa que Realme UI 3.0 con Android 12 irá llegando poco a poco a todos los usuarios.

Si tienes un Realme 8 5G o Narzo 30 5G y aún no has recibido la actualización a Android 12, no te preocupes, probablemente dentro de unos días tu móvil se actualice automáticamente. ¿No te gusta esperar? Pues entonces te recomendamos que le eches un vistazo a este tutorial sobre cómo forzar la actualización de Android en móviles Realme.

Y tú… ¿Ya recibiste Android 12 en tu teléfono Realme?