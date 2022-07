Después de que Google decidiera cambiar la forma en la que mostraba los permisos de las aplicaciones, causando controversia entre los usuarios, no pasó mucho tiempo para que se retractara.

Ahora Google ha decidido volver a su antigua configuración, en donde los usuarios podían ver cuáles eran los permisos que pedían las aplicaciones antes de descargarlas.

Privacy and transparency are core values in the Android community. We heard your feedback that you find the app permissions section in Google Play useful, and we've decided to reinstate it. The app permissions section will be back shortly.

— Android Developers (@AndroidDev) July 21, 2022