Desde hace un tiempo se ha vuelto tendencia entre las grandes empresas que tienen tiendas el recompensar a sus usuarios mediante algún sistema de puntos fidelidad. Estos se obtendrían al realizar compras en dichas tiendas o al ejecutar una acción determinada. En cualquier caso, dichos puntos siempre sirven para obtener promociones o canjearlos por dinero de esas tiendas.

En este sentido, Google no podía ser la excepción, pues la Play Store concentra más del 90% de las transacciones relacionadas con apps en Android (incluyendo suscripciones, compras de integradas de apps, entre otros).

Así, con Google Play Points podrás empezar a obtener beneficios de todas esas compras que efectúes en videojuegos, películas, música y demás contenido de la Play Store.

¿Qué es y cómo funciona Google Play Points?

Google Play Points fue lanzado en 2019 y consiste en un programa de recompensas en el cual se asignan cierta cantidad de puntos a cada transacción que hagas dentro de la Google Play.

Dichos puntos son acumulativos y podrás canjearlos en cualquier momento por saldo de videojuegos o créditos de la tienda. A su vez, el sistema de puntos está dividido por niveles. De esta manera, cada nivel ofrece ciertas bondades. Por ejemplo, en el nivel más bajo cada euro gastado representará 1 punto, pero, en el último nivel, será de 1,4 puntos.

Por último, cada nivel se obtiene al haber acumulado una cantidad determinada de puntos, teniendo una vigencia de un año, luego de ese tiempo volverás a nivel más bajo. Te explicamos ahora las características de todos los niveles.

Bronce (0 a 149 puntos)

En este nivel cada euro gastado corresponde a 1 punto , así si realizas una compra de 50 euros obtendrías 50 puntos.

, así si realizas una compra de 50 euros obtendrías 50 puntos. Puedes obtener un bono multiplicador de x4 en las compras que hagas en videojuegos y x2 al alquilar películas que sean parte de la promoción mensual de Google.

y x2 al alquilar películas que sean parte de la promoción mensual de Google. Como dato, en España no podrás gastar los créditos de la Play Store en libros.

Plata (150 a 599 puntos)

Aquí, cada euro equivale a 1,1 puntos , además obtendrás acceso premios semanales (principalmente cupones con saldo de tiendas de apps de videojuegos) los cuales van mejorando en cantidad tras cada nivel. Recuerda que los premios semanales se restablecen todos los viernes.

, además obtendrás acceso (principalmente cupones con saldo de tiendas de apps de videojuegos) los cuales van mejorando en cantidad tras cada nivel. Recuerda que los premios semanales se restablecen todos los viernes. Asimismo, en este nivel cada compra que efectúes en videojuegos tiene un bono multiplicador x4, mientras que, será de x3 el bono en el alquiler de películas.

Oro (600 a 2999 puntos)

En el nivel oro cada euro gastado corresponde a 1,2 puntos , podrás además acceder a los premios semanales de calidad oro.

, podrás además acceder a los premios semanales de calidad oro. Los bonos multiplicadores se mantiene en x4 en videojuegos y aumenta a x4 al alquilar películas promocionadas.

Platino (3000 puntos en adelante)

Los euros que gastes en este nivel valdrán 1,4 puntos , contando además que obtendrás acceso a los premios semanales platino.

, contando además que obtendrás acceso a los premios semanales platino. Aquí los bonos multiplicadores son de x4 para las apps de juegos y de x5 en películas .

son de x4 para las apps de juegos y . Este nivel también ofrece un sistema de atención al cliente exclusivo.

¿Cómo se ganan puntos?

Si bien mencionamos que, los puntos los obtendrías gastando dinero en la Google Play, vale la pena describir más específicamente cuáles son las opciones válidas:

Al comprar cualquier app en la Google Play (sea de videojuegos o no, aunque estas tiene un bono). También, se contarán por separado las compras integradas que realices en las apps de videojuegos.

(sea de videojuegos o no, aunque estas tiene un bono). También, se contarán por separado las que realices en las apps de videojuegos. Si compras videojuegos en Google Stadia .

. O, si te suscribes a Google One .

. Algunas compras o suscripciones pueden estar promocionadas, por esto podrás ganar una tasa más alta de puntos de lo habitual al hacerlo.

Ten en cuenta que, podrás obtener puntos al hacer cualquiera de estas compras o suscripciones desde un teléfono móvil, ordenador u cualquier otro dispositivo que tenga vinculado una misma cuenta de Google Play. De esta manera, no es posible la transferencia de puntos entre usuarios.

¿Cómo inscribirse en el programa Google Play Points?

Para poder acumular y reclamar puntos deberás haberte inscrito dentro de la función de Google Play Points. En este sentido, si no te has inscrito y ya has hecho compras en la Play Store, las mismas no serán registradas dentro del sistema de puntos.

Así, los pasos para inscribirse dentro del Google Play Points desde un móvil son los siguientes:

Abre la app de Google Play. Presiona sobre el icono de usuario ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla. En la lista que se abrirá, selecciona Play Points. Termina confirmando la inscripción pinchando sobre el botón «Unirse«.

Ahora que sabes todo sobre el Google Play Points, coméntanos… ¿te parece que vale la pena este sistema de fidelidad?