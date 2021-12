¿Quieres saber si tu Motorola va a recibir la última versión de Android? Si es así, hoy es tu día de suerte. La marca publicó al fin la lista oficial de los móviles Motorola que podrán instalar Android 12.

A su vez, se informó en qué momento los smartphones van a tener disponible la actualización. ¡Si quieres descubrir todos los detalles de la noticia, quédate en la web y sigue leyendo!

Estos son los móviles Motorola que recibirán Android 12

Los Motorola que actualizarán a la última versión del SO de Google te permitirán contar con todas las novedades de Android 12 sin una capa de personalización liosa, ya que la capa My UX de Motorola no cambia casi nada del Android original.

Es destacable que algunas de las funciones nuevas que verás en tu Motorola después de que actualice son:

Un diseño e interfaz que se adaptan a ti gracias a Material You .

. Más opciones para proteger la privacidad de tus datos .

. Y, por supuesto, más fluidez en el sistema.

Por otra parte, es oficial que Android 12 va a llegar a los siguientes móviles Motorola:

Motorola Razr 5G.

Motorola Razr 2020.

Edge 20 Pro / Edge 20 / Edge 20 Lite / Edge 20 Fusion.

Motorola Edge (2021) / Edge (la edición de 2020) / Edge+ / Edge 5G UW.

Motorola One 5G Ace / One 5G UW Ace.

Moto G200.

Motorola Moto G71 5G.

Moto G51.

Moto G41.

Motorola Moto G31.

Moto G100.

Moto G60s / G60.

Moto G50 5G / G50.

Moto G40 Fusion.

Motorola Moto G30.

Moto G Power (2022) / G Pure / G Stylus 5G / G Pro.

De seguro que habrás notado que en el listado solo hay smartphones del 2020 y del 2021. Por ende, está claro que Motorola no ofrece (por ahora) actualizaciones a largo plazo, algo que sí puedes ver en la lista de los iPhone e iPad que actualizarán a iOS 16.

No hay dudas de que las marcas de móviles Android deben intentar igualar a Apple en este aspecto para seguir plantándole cara a la empresa de la manzana mordida.

¿Cuándo actualizarán los Motorola a Android 12?

Android 12 empezará a estar disponible para los Motorola a partir de febrero de 2022. Es decir, la actualización llegará a los móviles unos 4 meses después de que el SO de Google se lanzara de forma definitiva.

Todo indica que la marca hace esto porque está llevando a cabo muchas pruebas de Android 12 en sus móviles. Es así como Motorola busca el salto a la nueva versión del SO no tenga bugs ni cause errores en el software.

Y tú, ¿qué piensas de la lista oficial de móviles Motorola que tendrán Android 12? ¿Tu smartphone podrá actualizar? Cuéntanos en los comentarios.