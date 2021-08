WhatsApp tiene el reconocimiento de ser una red social que está en constante cambio, introduciendo novedades que van mejorando la experiencia de usuario. Mucha culpa de ese progreso la tiene su versión beta, aunque no siempre salen con el mismo éxito. El último fallo de WhatsApp afecta directamente a tus conversaciones.

Es un error que ha surgido con la última versión lanzada de la beta de WhatsApp. Un fallo que es bastante grave y que afecta a las conversaciones de todos los usuarios que la tengan instalada. Vamos a contarte en qué consiste y cómo puedes solucionarlo.

La beta de WhatsApp no permite ver los mensajes antiguos

Para que sepas la versión que incluye este error en su funcionamiento y si coincide con la que tienes, se trata de la número 2.21.16.9. Lo curioso es que, si tienes instalada esta versión, no solo va a afectar a la aplicación para móviles, sino también para WhatsApp Web.

¿Y de qué se trata? Este fallo afecta directamente a tus mensajes antiguos y que te impiden verlos en cualquiera de tus conversaciones. Cierto es que se trata de un error que no es muy visible y puede que no te des cuenta si lo estás sufriendo en tu cuenta o no.

Para comprobar si tienes este fallo, hay una manera muy simple. Basta con abrir WhatsApp, entrar en un chat y deslizar hacia arriba a lo largo de la conversación. Si ves que en algún momento aparece el círculo de carga en la parte superior de la interfaz y no termina nunca de cargar, significa que tienes dicho problema.

Lo más grave es que el problema parece persistente en más versiones. Si quieres actualizar la beta e instalar la versión 2.21.16.11 ya disponible en la web, puede que sigas sufriendo el mismo problema. No significa que los mensajes hayan sido borrados, simplemente no aparecen en pantalla.

Cómo puedes solucionar este problema

Te preguntarás que, si sigues actualizando la beta y el problema permanece, probablemente pienses que no haya solución. Por suerte, traemos buenas noticias para ti, ya que hay una forma para quitarte este fallo de encima y seguir consultando los mensajes antiguos.

Es bastante drástica a la vez que sencilla, y todo tiene que ver con la versión estable de WhatsApp. Parece ser que no existe este fallo de los mensajes antiguos en la versión final de la plataforma, por lo que si estás en el programa de la beta, puedes salir de ella y cambiar de versión.

Para ello, solo tienes que entrar en la página del programa beta de WhatsApp, donde verás un botón azul. Si estás dentro del programa, debes pulsar en ”Salir del programa”, mientras que si todavía no lo eres, te aparecerá ”Convertirse en tester”. Esto último no te lo recomendamos ahora mismo.

Y tú, ¿has comprobado ya si puedes ver tus mensajes antiguos en la beta de WhatsApp?