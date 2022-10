Con el anuncio del cierre oficial de Stadia, Google también confirmó que reembolsará todas las compras hechas en este servicio, tanto las de juegos como las de hardware. Por tanto, si compraste un juego en Google Stadia, deberías recibir el dinero que pagaste por él pronto. Sin embargo, en caso de que quieras seguir jugándolo, es posible que no tengas que comprarlo de nuevo.

La compañía Ubisoft, desarrolladora de muchos juegos disponibles en Google Stadia, como Assassin’s Creed, Just Dance, Far Cry y Watch Dogs, ha dado un paso adelante para apoyar la transferencia de los juegos comprados en Stadia, para que puedan seguir siendo jugados en PC sin ningún coste extra. Muse Games, desarrolladores del juego Embr, han dado el mismo paso.

Todos los juegos comprados en Stadia que podrás recibir gratis para PC

Tal como anunció Ubisoft Support en su cuenta de Twitter oficial, la compañía ya está trabajando para llevar los juegos que tienes en Stadia a PC a través de Ubisoft Connect. Por si no lo sabes, Ubisoft Connect es el launcher oficial de Ubisoft para PC. En otras palabras, es el programa donde se compran, instalan y ejecutan los juegos de Ubisoft en ordenadores.

Por otra parte, el desarrollador del juego Embr ha dicho en Reddit que cualquier jugador de Stadia que lo haya comprado en la plataforma o lo haya reclamado a través de una suscripción activa de Stadia Pro podrá recibir una clave gratis para Steam del juego. Así que, en definitiva, estos son los juegos de Google Stadia que podrás reclamar gratis para PC:

Assassin’s Creed Valhalla, Odyssey y otros de la saga

Just Dance 2023, 2022, 2021 o 2020

Far Cry 6 y otros de la saga

Immortals Fenyx Rising

The Crew 2

Watch Dogs Legion

Riders Republic

The Division 2

Monopoly Madness

Scott Pilgrim contra el Mundo

Rainbow Six: Extraction

Rabbids: Party of Legends

Embr

Y otros juegos de Ubisoft

Aunque Ubisoft no ha mencionado fecha alguna sobre cuándo estará disponible la opción de reclamar los juegos comprados en Stadia para PC, al menos ya han propuesto una solución para todos aquellos que desean seguir jugando a sus juegos. Tampoco se sabe si el progreso de los juegos se transferirá también, por cierto.

En cuanto al juego Embr (que no es de Ubisoft), ya existe una forma de recibirlo gratis en PC.

Cómo descargar gratis Embr en PC si lo compraste en Google Stadia

Si compraste o recibiste a través de una suscripción el juego Embr en Google Stadia, ya puedes reclamar una clave del mismo para Steam de la siguiente manera:

Envía un correo a feedback@musegames.com adjuntando dos capturas de pantalla : Una donde se vea el juego Embr en tu biblioteca de Stadia. Otra donde se vea el próximo juego de supervivencia del estudio, Wildmender, incluido en tu lista de deseos de Steam.

: Encontrarás más información al respecto en el Discord del juego.

Si las dos capturas están bien, la empresa te responderá el correo con la clave de Steam del juego para que puedas jugarlo en tu PC. ¿No sabes cómo canjear un juego en Steam? En estos tutoriales te enseñamos cómo canjear códigos de Steam desde la app antigua para Android y desde la app nueva para Android.

¿Y qué pasa si no quiero los juegos de Google Stadia en PC?

Si no te interesa tener tus juegos de Stadia en PC, ya sea porque no tienes un ordenador potente para ejecutarlos o porque lo que quieres es jugarlos en streaming en cualquier pantalla, no te preocupes, pues el reembolso por parte de Google se mantiene en pie. Todavía no se sabe cómo Google te devolverá el dinero que pagaste por los juegos, pero lo informarán pronto.

La gran G espera tener la mayoría de las devoluciones procesadas a mediados de enero de 2023.