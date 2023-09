Finalizando agosto, Vivo presentó los iQOO Z8 y Z8x en China. Este par de móviles apunta hacia esos consumidores que buscan mucho rendimiento por poco dinero y tienen lo necesario para hacerse con buenos puestos en el ranking de AnTuTu para la gama media.

Ahora bien, la mayoría de los dispositivos de iQOO se quedan en China, así que no podemos disfrutarlos en otras regiones. Por suerte, eso parece que está a punto de cambiar, al menos para uno de estos dos. ¿Por qué? Porque el genial iQOO Z8 podría llegar al mercado global pronto. ¿Cómo es que lo sabemos? Ya te lo decimos.

El iQOO Z8 se dejó ver en Google Play Console sin cambios respecto a la versión china

Si hay una base datos importantísima para confirmar que un dispositivo está próximo a lanzarse en el mercado global es la de Google Play Console. Esta es clave para saber que un móvil contará con los servicios de Google y recuerda que en China no están disponibles. Así, que un móvil de ese país aparezca en esta base de datos nos habla de un posible lanzamiento global.

Esto es lo que ha pasado con el iQOO Z8, cuyo modelo es Vivo V2314A y ha sido listado oficialmente en Google Play Console. El gama media ultrapotente de Vivo llegará al mercado internacional en algún momento y lo hará como nos gusta.

¿Qué significa eso último? Pues que no habrá distinción entre la variante china y la global, excepto por los GMS. De resto, se repetirá todas las especificaciones y Vivo no nos sorprenderá con una edición recortada, o eso es lo que apunta la información disponible. ¿No recuerdas cuál es el hardware de esta pequeña bestia? Tranquilo, que nosotros te lo recordamos:

Pantalla IPS de 6,64” con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz .

. Procesador MediaTek Dimensity 8200 con gráfica Mali-G610 MC6.

con gráfica Mali-G610 MC6. 8 o 12 GB de RAM LPDDR5 y 256 o 512 GB de almacenamiento UFS 3.1.

y 256 o 512 GB de almacenamiento UFS 3.1. Doble cámara trasera de 64 MP + 2 MP y cámara frontal de 16 MP.

y cámara frontal de 16 MP. Android 13 bajo FunTouch OS 13 con los Google Mobile Services (GMS).

con los Google Mobile Services (GMS). Batería de 5000 mAh con carga rápida de 120 W.

con carga rápida de 120 W. Conector para auriculares y refrigeración líquida por cámara de vapor.

¿Cuánto costará el iQOO Z8 global y cuándo se lanzará? ¿Habrá iQOO Z8x internacional?

Al momento de escribir este artículo, la información sobre el precio y fecha de lanzamiento del iQOO Z8 global todavía no estaba disponible. Sin embargo, que ya esté listado en la consola de Google Play ya es indicativo de que debería presentarse antes de finalizar el año.

Respecto al precio, recuerda que el iQOO Z8 se vende desde 1699 yuanes en China, unos 215 euros al cambio. De llegar a Europa ese no será su precio, pues por los impuestos y demás aranceles terminará siendo más caro. No obstante, un precio de partida alrededor de los 250 euros no nos parece descabellado y seguirá siendo una gran compra.

¿Y el iQOO Z8x para los fanáticos de Qualcomm? Lamentablemente, no se ha filtrado nada, así que queda fuera de la ecuación por ahora.