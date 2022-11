Fanáticos de Apple o no, todos llevamos años esperando el lanzamiento del primer iPhone plegable. Se sabe que los de Cupertino ya tienen algunos prototipos en casa, pero todavía no está listo para lanzarse.

Sin embargo, esto no ha evitado que alguien más se cansara de esperar y se adelantara de forma no oficial. El primer iPhone plegable ya es una realidad, un fanático lo creó y luce así.

No quiso esperar por Apple y creó su propio iPhone plegable en casa

Los últimos informes sobre el iPhone plegable sitúan su lanzamiento en 2023, pero un fanático de la compañía decidió lanzarse al agua mucho antes. ¿El resultado? El iPhone V, una versión modificada del iPhone capaz de plegar su pantalla.

El proyecto llega desde el canal de YouTube 科技美学, perteneciente a un ingeniero chino fanático de los dispositivos móviles. El creador asegura que no fue un trabajo sencillo, pues tuvo que pasar por muchas pruebas de ensayo y error para lograr su objetivo. De hecho, el iPhone V plegable tardó 5 meses en completarse.

El reto más grande estuvo en la pantalla, porque quiso usar un panel original de iPhone para esta modificación (que no es plegable). Tras varias pruebas, el panel elegido fue el del iPhone X, al que se le tuvieron que eliminar varias capas para que pudiese plegarse.

Luego, el siguiente paso fue la elección de la bisagra. El ingeniero intentó emplear la de los últimos Galaxy Z Flip, que permite utilizar pantallas de mayor tamaño. No obstante, la bisagra de Samsung no sirvió por dos razones: el espacio del pliegue era demasiado pequeño para una pantalla que no se pliega y se cerraba con mucha fuerza. La alternativa ganadora fue la bisagra del Motorola Razr de 2019, que es más pequeña, pero deja más espacio para el pliegue.

La carcasa del iPhone Plegable se creó con una impresora 3D, partiendo de un diseño propio del youtuber. Además, la placa base y el resto del hardware interno del iPhone sufrieron grandes modificaciones para poder adaptarlos al nuevo formato.

Como logro adicional, el iPhone V no es solo un modelo de exhibición, también es completamente funcional. Las aplicaciones y el sistema operativo evidentemente no están adaptados para esta configuración, pero puedes usar este iPhone sin problema.

Difícilmente sucederá, pero Apple debería buscar el contacto de este sujeto para que los ayude. Su mod es toda una hazaña de la ingeniería, aunque evidentemente no sea una adaptación perfecta.