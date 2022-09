Una de las características más distintivas de Twitter es el retuit. Si no usas esta red social, permítenos explicarte que el retweet es un función con la que puedes volver a publicar el tweet de una persona para compartirlo con tus seguidores. No es copiar el tuit y publicarlo a tu nombre, ya que la autoría no se cambia, sino una forma de decirle a tus seguidores que vean el tuit de esa persona porque te gustó, compartes su opinión, etc. Hasta ahora, en Instagram el concepto de retuit o repost no existe como tal.

Si bien hay aplicaciones para hacer repost en Instagram, estas no son oficiales de la plataforma, por lo que hacen que esta simple función sea un poco tediosa de realizar y, además, que el resultado final no se vea tan bien como un retuit en Twitter. Por suerte, Instagram y varias personas han confirmado que los repost llegarán a la plataforma de forma oficial. De hecho, se han filtrado imágenes que nos muestran cómo se verán. Vamos a verlas…

Así podrás hacer repost en Instagram sin usar apps de terceros

Los repost en Instagram te permitirán volver a publicar el reel o publicación de otro usuario en tu perfil. Podrás elegir si quieres que el repost se vea en el feed y quede guardado en un apartado de tu perfil separado de tus fotos, o que solo se vea temporalmente en una historia.

¿Para qué sirven los repost de Instagram? Pues básicamente para compartir con tus seguidores una publicación de alguien más que te gustó. También sirven para generar debate en torno a una publicación, ya que tus seguidores podrán dejar comentarios en el repost. Suponemos que también existirá la opción de deshabilitar los comentarios en Instagram.

Esta nueva función ya ha sido oficializada por una persona de Meta (la compañía propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram) que comentó a TechCrunch lo siguiente al respecto:

«Estamos explorando la posibilidad de volver a compartir las publicaciones en Feed -de forma similar a como se puede volver a compartir en Stories- para que la gente pueda compartir lo que les resuena, y para que los creadores originales sean acreditados por su trabajo. Tenemos previsto probarlo pronto con un pequeño número de personas.”

Como pudiste leer en la cita, la función de repost de Instagram solo está disponible para un número reducido de usuarios en este momento. Y es que aún está en fase de pruebas, así que esperamos que todo salga tal y como se espera para que todos podamos usar los repost de Instagram pronto.