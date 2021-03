En el mundo de las redes sociales y la tecnología quien no innova está condenado a morir. Eso lo sabe muy bien Facebook y por esa razón siempre traen novedades a sus plataformas cada poco tiempo.

Hace apenas unos días la app de Instagram Lite recibió los Reels, luego de que estos ya llevaran varios meses entre nosotros. No obstante, eso no parece ser suficiente, porque ya se están probando nuevas funcionalidades muy interesantes. Instagram pronto tendrá programa de afiliados, bloqueo de palabras claves en los DM y más.

Gracias al trabajo de ingeniería inversa realizado por el twittero Alessandro Paluzzi, ahora sabemos que Instagram está probando una nueva función de monetización. Será un programa de afiliados, seguramente muy similar al que se ve en Patreon u OnlyFans, con el que los creadores de contenido e influencers podrán ganar algo de pasta gracias a sus seguidores.

La nueva característica aparecerá en la sección “Creadores” de la app de Instagram bajo el nombre “Afiliados”, y el registro será bastante sencillo. Esta función se encuentra como un flag oculto dentro de la app de Instagram y todavía está en desarrollo, por lo que Paluzzi no pudo ir más allá y completar el registro.

¿Cuándo la verás activa? Es bastante difícil predecirlo, pues podrían pasar muchos meses hasta entonces. No obstante, el hecho de que ya esté oculta en el código es un buen indicio de que se trabaja activamente en esta funcionalidad.

De llegar pronto, Instagram se estaría subiendo al carro de las redes sociales con contenido prémium disponible únicamente para los usuarios que paguen. Esto no nos sorprende, pues es un negocio muy lucrativo para los creadores de contenido y también para las plataformas. De hecho, Twitter está en las mismas con el desarrollo de sus “Super Follows”.

#Instagram is working on the "Content controls" section 👀

ℹ️ In this section you can mute some words. Direct messages that contain these words will be hidden and to view them you have to tap on them. pic.twitter.com/2oDq3ukqdB

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 5, 2021