Google sigue desarrollando su sistema operativo para los coches del futuro. Aparte de desarrollar una buena estructura del sistema, hace falta fabricantes que quieran integrarlo en sus coches. Es el caso de Honda, que usará Android Automotive en sus próximos vehículos.

No es la primera vez que hablamos sobre Android Automotive, el sucesor de Android Auto como sistema integrado en los coches, pero que no necesita de un dispositivo externo para funcionar por completo, como puede ser un móvil. Volkswagen ya ha decidido integrar Android Automotive en sus coches, y por lo visto Honda va a seguir sus pasos.

Honda lanzará sus coches con Android Automotive en 2022

Honda es una de las marcas más comprometidas con la modernización de los coches, tanto en eliminar los coches de combustión como en hacer más inteligentes a sus vehículos. Para ello, necesita un sistema operativo como Android Automotive para añadir una herramienta muy completa.

Por eso Honda lanzará sus coches en 2022 con dicho sistema, que incluirá el Asistente de voz de Google, Google Maps y otras tantas apps pensadas para esta versión de Android. Así lo ha comunicado el portavoz de Honda:

Vamos a colaborar con Google para integrar mejor sus servicios en nuestros vehículos, incluyendo la capacidad de utilizar más fácilmente características como el Asistente de Google, la funcionalidad de Google Maps y otras aplicaciones.

No obstante, todavía se desconoce la fecha exacta y los modelos que van a integrar Android Automotive. Todo apunta a que la marca nipona incorpore este sistema en sus coches 100% eléctricos, con un diseño y una tecnología más avanzada como el Honda e 2021.

No es una sorpresa que Honda se una a este sistema para integrarlo en sus coches de 2022. Ya utilizaba Android Auto, pero Automotive es mucho más completo. En primer lugar, no hace falta que uses el móvil para realizar ciertas acciones en el coche; además de contar con mucha más integración para descargar apps o dirigir el aire acondicionado con la voz.

Ya que es un sistema operativo que no tiene mucho tiempo de desarrollo, todavía no hay muchos fabricantes que lo están utilizando actualmente. Sí que hay muchos acuerdos con marcas para implementarlo próximamente, como la mencionada Honda o Volkswagen, Ford, General Motors y el grupo Renault-Nissan-Mitsubishi.

De momento, ya está implementado en algunas marcas que están desarrollando coches totalmente eléctricos y con una visión futurista, como el Volvo XC40 Recharge o el Polestar 2, que fue el primer coche en confiar en Google e incorporar Android Automotive.