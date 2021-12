¿Quieres controlar la domótica de tu casa con tu reloj? Si es así, hoy es tu día de suerte. ¡Ya hay una versión de Home Assistant que se puede usar en Wear OS! Tener un hogar inteligente ordenado con tu smartwatch es posible gracias a esta aplicación.

¿Te interesa saber cuáles son las funciones que te ofrece la app de Home Assistant para relojes con el SO de Google? Pues entonces quédate en la web y descubre todos los detalles de la noticia.

La app de Home Assistant para Wear OS ya está en la Play Store

Por si no lo sabías, Home Assistant es un software de código abierto que te permite automatizar los accesorios de domótica de tu casa. El SO es una buena opción para ti si no te gusta Google Home o Alexa.

Las grandes ventajas de Home Assistant se basan en que es un sistema open source. Es por eso que el software pone tu privacidad por delante y solo se desarrolla gracias a los aportes de la comunidad. Esto convierte a Home Assistant en una de las mejores apps de código libre para Android.

Estas son las razones por las cuales Home Assistant no para de crecer. Y para seguir por el buen camino, el soporte se puso manos a la obra para presentar una versión del software compatible con Wear OS. Esta aplicación dedicada al fin está disponible en Google Play.

Te adelantamos que se trata de una beta de la app en cuestión. Ahora bien, Home Assistant informó en su blog que la herramienta funciona bien y que ya puedes ser un beta tester de la app.

Funciones y novedades que llegan a Home Assistant para Wear OS

Las características de esta versión son:

Se adapta el diseño de la app al tamaño de tu reloj . De esta manera, es posible usar Home Assistant en un smartwatch sin liarte.

. De esta manera, es posible usar Home Assistant en un smartwatch sin liarte. La aplicación es casi 100 % autónoma de tu móvil , así que no necesitarás tu smartphone si quieres exprimir al máximo la versión para Wear OS.

, así que no necesitarás tu smartphone si quieres exprimir al máximo la versión para Wear OS. Se puede configurar un menú de entidades favoritas . Esto te ayudará a ajustar lo que hacen tus dispositivos al instante con un solo pinchar un botón. Para no perder ninguno de los cambios que hagas en la app, lo más recomendable es hacer una copia de seguridad de Home Assistant en Google Drive.

. Esto te ayudará a ajustar lo que hacen tus dispositivos al instante con un solo pinchar un botón. Para no perder ninguno de los cambios que hagas en la app, lo más recomendable es hacer una copia de seguridad de Home Assistant en Google Drive. Se añadieron widgets websockets a la app para móviles y a la versión de Wear OS. Esto permite que los ajustes que hagas en alguna de las aplicaciones de Home Assistant se apliquen de forma inmediata en todas las versiones del SO que tengas descargadas.

A su vez, es muy importante actualizar tu smartwatch con Wear OS y que tu móvil tenga Android 12 para que la app de Home Assistant en relojes funcione sin problemas.

Por otra parte, puedes unirte al programa beta de la versión del SO para Wear OS con este enlace. Y si quieres descargar Home Assistant, pulsa el cajón que vas a ver a continuación:

Y tú, ¿qué piensas de Home Assistant para Wear OS? ¿Crees que es cómodo controlar tu casa inteligente con un smartwatch? Cuéntanos en los comentarios.