Otra de las novedades que nos dejó el más reciente Google I/O tiene que ver con la aplicación Android TV Remote Control, la cual es necesaria para convertir tu móvil en un mando para Android TV. Pues bien, Google ha revelado que esta aplicación ya no hará falta próximamente, ya que están trabajando en una función integrada a Android (posiblemente mediante los Servicios de Google Play) para que puedas controlar cualquier Android TV de forma nativa, sin instalar apps extra.

La app Android TV Remote Control tiene los días contados, por una buena razón

Si bien la app Android TV Remote Control no tiene nada de malo, hay que admitir que es mejor tener la función que realiza integrada a Android y no tener que descargar una app solo para controlar Android TV desde el móvil. Y es que hay muchas personas que ni siquiera saben que hacer eso es posible. En parte, esto se debe a que la mayoría de fabricantes de televisores o TV Box con Android TV no avisan a sus usuarios que pueden controlarlo todo desde el móvil con esta aplicación.

Por ello, la integración en la que está trabajando Google será muy importante para facilitar la forma de controlar Android TV. Hay que tener en cuenta que la app Android TV Remote Control no se ha actualizado desde 2017 y, aunque funciona bien, tiene una interfaz algo anticuada. Por lo general, cuando Google descuida una de sus apps por tanto tiempo es una clara señal de que tarde o temprano la descontinuarán. Así que no nos extrañemos si eso llega a ocurrir pronto.

De momento, lo único que sabemos de la función que la reemplazará es que se integrará a Android (no habrá que descargar nada nuevo, solo actualizar los servicios de Google o el sistema en sí) y permitirá que los móviles funcionen como mandos de Android TV y Google TV. ¿Cómo se conectarán los móviles con el televisor? Eso no lo sabemos hasta ahora. Es posible que la conexión se establezca a través de una red WiFi en común, como lo hacen las aplicaciones de este estilo.

La función tendrá un esquema de control similar al de la aplicación actual: permitirá desplazarse en el televisor deslizando el dedo sobre la pantalla del móvil y tocando para seleccionar. También contará con botones para ir a atrás y al inicio, así como un acceso directo al Asistente de Google y controles de volumen. Incluso, tendrá un botón de encendido, algo que no tiene la app existente. Por supuesto, la función te permitirá usar el teclado de tu teléfono para introducir texto en Android TV.

¿Cuándo se lanzará esta función y cuáles móviles serán compatibles?

Google no explicó cuáles serán los requisitos para que un móvil Android pueda controlar Android TV sin apps extra. Si la función se integra mediante los Servicios de Google Play, es posible que todos los smartphones actuales sean compatibles con esta nueva función. Pero también es posible que esta función se integre de manera más profunda al sistema y sea necesario actualizar a las versiones de Android más nuevas (Android 12 y 11) para poder usarla. Esto es solo especulación, pues la empresa no ha dicho nada al respecto.

En cuanto a la fecha de lanzamiento, Google solamente aseguró que llegará en la segunda mitad de este año. Lo más probable es que se lance en fase beta para algunos móviles o regiones seleccionadas en los próximos meses o a finales de año. De todas formas, aquí en Androidphoria te mantendremos informado sobre este tema.

Fuente | Android Police