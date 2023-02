A estas alturas, para nadie debería ser un secreto que los smartphones no son fabricados en su totalidad por la marca que les pone el nombre. Al igual que sucede en la industria de los ordenadores, los móviles están hechos con componentes de diferentes empresas.

Ahora, gracias a un informe de Counterpoint Research, sabemos que el 51% del coste de las partes del Google Pixel 7 Pro se le adjudica a Samsung, por lo que técnicamente podríamos decir que la marca surcoreana es la que más influye en la calidad de este móvil. Además, también se ha revelado cuánto le cuesta a Google fabricar su móvil más caro.

El Google Pixel 7 Pro al desnudo: cuánto cuesta fabricarlo y partes que lo componen

Como puedes ver en la gráfica, el coste total de fabricación del Google Pixel 7 Pro está compuesto por un 51% de partes de Samsung y un 49% de componentes repartidos entre diversos fabricantes. Sorprendentemente, Google solo aporta un 7% al precio del hardware del Pixel 7 Pro. Esto deja bien en claro que el fuerte de la gran G es el software y no los componentes.

El fabricante surcoreano aporta la pantalla QHD+ del móvil (que representa el 20% del coste total de materiales), los sensores de cámara, el módem, los módulos de memoria en algunos modelos y varios chips de gestión de energía. En cambio, Google solamente provee el procesador Google Tensor G2 y el chip de seguridad Titan M2, lo cual representa el total de su cuota de 7%. Por cierto, la firma que reveló esta información asegura que el Tensor G2 solo le cuesta 10 $ más a Google que el chip Tensor de la generación pasada.

Ahora bien… ¿cuánto cuesta la fabricación total del Google Pixel 7 Pro? Si sumamos el precio total de la lista de materiales necesarios para su fabricación, el resultado es 413 $ (para la variante con conectividad mmWave). Recordemos que el Pixel 7 Pro se ha puesto a la venta por 899 $, por lo que podría suponerse que Google gana 486 $ por cada Pixel 7 Pro vendido. Pero, por supuesto, esto no es así.

En la lista de materiales no se consideran muchos otros costes necesarios para la fabricación y comercialización del móvil, como los de marketing, investigación y desarrollo, mano de obra, etc. Sin embargo, queda claro que Google no está perdiendo dinero con sus buques insignia.