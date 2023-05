El gobierno de Texas hará pagar a Google una multa de 8 millones de dólares (alrededor de 7,3 millones de euros al cambio), por publicidad engañosa. Según informa Reuters, Google lanzó su Pixel 4 a finales de 2019 y principios de 2020, junto con una campaña publicitaria que no ha sido sincera hacia los usuarios.

La campaña tenía como objetivo resaltar las mejores cualidades del móvil, ya que cuando llegó al mercado, quedó rezagado con respecto a la competencia en general. Para ello, la empresa contrató a celebridades y locutores de radio de los Estados Unidos para contar su experiencia con el dispositivo.

Google paga una multa millonaria por los anuncios engañosos del Pixel 4

El gigante de las búsquedas de EE. UU., propietario de Android y YouTube, ha sido investigado por el gobierno federal y el fiscal general de Texas Ken Paxton por supuesto comportamiento anticonsumidor. Google usó una serie de celebridades y locutores de radio para promocionar las características del Google Pixel 4. El problema es que estos famosos y presentadores no tenían el móvil y la publicidad se basaba en que estas personas ofrecieran su experiencia.

La empresa les pidió que grabaran y transmitieran testimonios sobre cómo fue su experiencia general con el último buque insignia de Google. Sin embargo, no había mucha verdad en el hecho porque la demanda mencionaba que los locutores nunca tuvieron la oportunidad de usar el dispositivo y estaban leyendo el material de marketing con guion que les proporcionó el gigante del motor de búsqueda.

Lo que indica Reuters es que este tipo de acciones publicitarias son engañosas porque las personas detrás de la publicidad ofrecieron declaraciones completamente falsas al no haber tenido acceso a las unidades de prueba de los mencionados teléfonos de Google. En tal sentido, la oficina de Ken Paxton emitió un comunicado de prensa que decía lo siguiente:

“Si Google va a hacer publicidad en Texas, es mejor que sus declaraciones sean ciertas. En este caso, la empresa hizo declaraciones que eran flagrantemente falsas, y nuestro acuerdo responsabiliza a Google por mentir a los tejanos con el objetivo de obtener ganancias financieras. Google disfruta de una influencia significativa sobre los consumidores individuales y el mercado en general. Es imperativo que las grandes empresas no esperen ni gocen de un trato especial ante la ley”.

¿Qué ha dicho Google al respecto?

Mientras tanto, Google ha optado por no impugnar la multa y resolverá el asunto, según una portavoz de Reuters. Esto no es ninguna sorpresa porque, aunque el Pixel 4 era un excelente teléfono inteligente en papel, no logró hacer mella en el mercado. Siendo devorado por empresas como Apple y Samsung en su momento.

Esta no es la primera vez que Google resuelve algo así. El año pasado, Google pagó 9 millones de dólares por participar en más de 29,000 anuncios engañosos con varias personalidades de la radio que promocionaron el Pixel 4.

Se espera que Google detenga esta práctica por completo y se centre en traer un dispositivo que la gente realmente quiera comprar.

