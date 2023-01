Google lleva funciones de Android 13 a versiones antiguas de Android

Una de las grandes desventajas del sistema operativo de Google siempre han sido las actualizaciones. Con la enorme cantidad de fabricantes de móviles y de modelos que existen en el mercado, es normal que Android no sea tan eficiente con la distribución de sus nuevas actualizaciones como lo es iOS. Sin embargo, parece que los de la gran G quieren cambiar esto en 2023.

Google acaba de anunciar en su blog Android Developers la llegada del «Extension Software Developer Kit (SDK)» un kit con el que los desarrolladores (y fabricantes) pueden llevar las nuevas funciones de Android 13 a versiones antiguas de este sistema operativo.

El nuevo selector de fotos y otras funciones de Android 13 llegan a versiones antiguas de Android

Una de las novedades que estreno Android 13 fue el nuevo selector de imágenes que protege la privacidad de los usuarios. Este permite gestionar permisos para que las apps accedan a un número limitado de imágenes durante un momento específico. Por ejemplo, es normal que se le conceda a WhatsApp el permiso de acceder a la galería de fotos para cumplir funciones como poner una foto de perfil. ¿El problema? Pues que la aplicación conserva este permiso, por lo que puede ver tus fotos en cualquier momento.

Pues bien, el selector de fotos de Android 13 resuelve este problema de privacidad al no otorgar un permiso universal, sino un acceso parcial y temporal a las imágenes que elijas. Esta característica ya está disponible para Android 11, Android 12 y parece que no será la única que se exportará a versiones anteriores del SO.

Google espera que este nuevo kit de desarrollo de software (SDK) también permita llevar Privacy Sandbox y otras nuevas herramientas de privacidad a sus versiones más antiguas de Android. Privacy Sandbox es una solución publicitaria que sustituye las cookies tradicionales por un sistema más respetuoso con el usuario y que pronto debutará en Android 13 para luego implementarse en Android 11 y 12.

Y tú… ¿Crees que es un acierto de Google llevar cosas de Android 13 a sus versiones más antiguas?