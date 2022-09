Si has notado que algunas de las primeras fotos que subiste a Google Fotos han comenzado a deteriorarse, no estás loco. Es cierto que las fotos digitales no se dañan por el paso del tiempo, pero están sometidas a muchos posibles bugs extraños que pueden deteriorar su calidad. Eso es justamente lo que ha pasado con las imágenes de algunos usuarios subidas a Google Fotos entre 2013 y 2015, las cuales aparecen en la aplicación como si hubieran sufrido daños por el agua, con grietas y otras distorsiones extrañas.

Muchos usuarios en Reddit han compartido sus fotos personales afectadas por este error de la aplicación, y podemos ver que los daños son diversos: hay desde decoloración hasta grietas y señales de humedad. Este problema está ocurriendo en toda la plataforma de Google Fotos, pues los reportes llegan desde Android, iOS y hasta la versión web.

¿Por qué las fotos viejas en Google Fotos aparecen dañadas? ¿Hay una solución?

Google todavía no ha dicho nada al respecto, por lo que no podemos confirmarte a qué se debe este bug. Es posible que los de gran G estén probando una tecnología o IA que produce el efecto de fotos mojadas o dañadas, y se les haya filtrado un par de ejemplos. Esto es pura especulación nuestra, así que no te lo tomes tan en serio. Lo cierto es que se trata de un problema bastante extraño de la aplicación que no habíamos visto antes.

Ahora bien, ¿tus fotos viejas en Google Fotos se quedarán por siempre dañadas? No. Si bien es cierto que al descargar las fotos afectadas, estas siguen mostrando los daños que aparecen en la app, afortunadamente Google Fotos mantiene una versión original de estas fotos que no presenta ningún tipo de daño. Y es que las imágenes que estás viendo en realidad son una versión editada de las fotos que subiste originalmente.

Ten en cuenta que las únicas fotos afectadas por este bug parecen ser de mayo de 2013 a mayo de 2015. Así que ve y revisa tus fotos que datan de esa fecha para ver si han sido afectadas. La buena noticia es que para algunos usuarios el problema ya se ha solucionado solo, lo que significa que Google está trabajando para deshacerse de este molesto inconveniente.