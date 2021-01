Google continúa recrudeciendo sus políticas para móviles no certificados, esos que no tienen permiso para utilizar la licencia de Android y los servicios de Google. Hasta ahora, cualquier móvil que no tuviese esta certificación no tenía muchos problemas, con excepción de los móviles piratas, pero esto cambiará. A partir de marzo, si tu Android no tiene certificación de Google no podrás usar Mensajes ni Google Dúo.

Google bloqueará Mensajes y Dúo en móviles Android sin certificar

En las últimas actualizaciones de Google Mensajes y Dúo, la compañía agregó un aviso en el que notifica que estas apps dejarán de funcionar en móviles no certificados. Esta advertencia saltará únicamente si tu móvil no está autorizado por Google, mientras que todos los demás no podrán verla.

En específico, se notifica que Google Mensajes no podrá utilizarse en dispositivos sin certificar a partir del 31 de marzo de 2020. No obstante, en el caso de Google Dúo no hay una fecha, pero textualmente anuncian lo siguiente: “Duo pronto dejará de estar disponible. Como el dispositivo que usas no es compatible, Duo pronto cancelará el registro de tu cuenta en este dispositivo”.

Además, en este último caso invitan a los usuarios a descargar todos sus datos de la aplicación, pues la cuenta se eliminará totalmente. Eso no sucede en la notificación de Google Dúo, pero no está demás suponer que será igual.

Google no ha dado una razón oficial a esta decisión, pero podría apuntar al nuevo cifrado de extremo a extremo que ahora incluye la app de mensajes. Un móvil Android sin certificar es tomado por Google como un dispositivo que podría no ser totalmente seguro. Así, aunque la app ofrezca encriptación de datos, Google no tiene cómo asegurar que nadie esté husmeando en tus conversaciones.

Huawei y algunos móviles con ROM personalizadas están entre los afectados por el bloqueo de apps

El bloqueo de Google Dúo y Mensajes de Google no afectará al grueso de los usuarios, pero como podrás imaginar la gran afectada será Huawei, una vez más. La compañía china está vetada por EE. UU. y Google, así que no cuenta con la certificación de esta última para ninguno de sus dispositivos recientes.

Incluso instalando Google Play Services a través de métodos alternativos en tu Huawei, es cada vez más difícil engañar a Google para que tome el dispositivo como “Certificado”. Al inicio del veto era relativamente fácil lograrlo, pero Google ha estado cerrando puertas y actualmente es casi imposible.

Hasta ahora la decisión es únicamente sobre estas dos aplicaciones, pero sería realmente grave si comienza a expandirse hasta todas las apps de Google. No hay indicios al respecto, pero no sería extraño. Y, de suceder, los dueños de móviles Huawei tendrán más problemas. Aunque, ojo, recuerda que HarmonyOS está a la vuelta de la esquina y probablemente sea la salvación para muchos.

Volviendo a lo que nos atañe, aunque la principal afectada podría ser Huawei, no nos gusta pensar que Google está embarcada en una campaña en su contra. De hecho, esta medida en realidad debe ser contra los fabricantes de móviles piratas, que no solo engañan a los usuarios, sino que también pretenden engañar a Google instalando sus servicios en dispositivos no certificados.

Esto también se extiende hasta aquellos usuarios que utilicen una ROM personalizada en sus móviles, pero con una salvedad importante. Si tu móvil está certificado por Google, siempre puedes registrar tu Android ID en la página de registro de dispositivos de Google. De esta manera Google sabrá que tu dispositivo está en regla, aunque hayas cambiado la ROM oficial por una personalizada.

Cómo verificar si tu móvil Android está certificado, o no, por Google

Si te preocupa que seas uno de los afectados por esta y futuras decisiones de Google, entonces una buena idea es chequear si tu dispositivo está en regla. Para verificar que tu móvil esté certificado por Google, solo tienes que hacer esto:

Abre la Play Store en tu Android. Despliega la barra lateral deslizando de izquierda a derecha o presionando el botón de menú en la barra de búsqueda. Entra a “Ajustes/Configuración”. Desliza hasta el final y busca “Certificación de Play Protect”.

Si tu móvil está certificado podrás leerlo claramente y mantenerte tranquilo. Por el contrario, si no lo está recibirás un aviso que indica que es un dispositivo sin autorización.

¿Te parece correcta la decisión de Google de bloquear sus aplicaciones en dispositivos no certificados?