Discover es una de las mejores funciones que Google ofrece para dispositivos Android e iOS. Se trata de un feed con noticias, artículos de interés y datos relevantes actualizados en tiempo real que te permite mantenerte informado sobre los temas que te importan. Para acceder a esta función, es necesario contar con la app de Google en tu teléfono o en su defecto Google Chrome.

En PC, no es posible acceder a Google Discover de ninguna manera, pero la compañía ya está trabajando en una solución para usuarios de ordenadores. De acuerdo a MSPoweruser, Google ha comenzado a probar en India un feed de noticias estilo Discover que se añadirá debajo de la barra de búsqueda de Google.com. Históricamente, ese espacio en el buscador de Google ha estado vacío, por lo que será una buena forma de aprovecharlo.

Google ya está probando el feed de Discover en la versión web de su buscador

Hoy en día, para hacer una búsqueda en Google, ya casi nadie accede a la página principal (Google.com) porque todos los navegadores permiten hacer búsquedas en Google directamente desde la barra de direcciones. Por tanto, para los usuarios la web Google.com ha perdido sentido y se ha convertido en una pasarela innecesaria por la que nadie quiere pasar para llegar a lo que está buscando.

Ahora bien, con la adición de Google Discover a Google.com, el dominio principal del buscador volvería a tener sentido, ya que la gente podría acudir a él para encontrar noticias interesantes sobre los temas de su interés sin tener que hacer una búsqueda específica.

Como puedes ver en la imagen de arriba, el feed de Discover en Google.com estará compuesto por tres columnas para aprovechar al completo el espacio horizontal de las pantallas de ordenadores. En una verás noticias, en otra las imágenes de las noticias, y en la tercera encontrarás datos en tiempo real de la bolsa, el clima, eventos deportivos, etc.

Según el test realizado en India, Google Discover en PC no podrá deshabilitarse. Por ahora, Google no ofrece una opción para quitar este feed de Google.com en caso de que no te guste. Además, a diferencia de otros buscadores como Bing, Google no te dará la posibilidad de personalizar el feed de noticias en PC.