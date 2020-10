En 2016 el gigante de Internet sorprendió con su plataforma Google Daydream, una alternativa que acercaba la realidad virtual a todos los usuarios. Tras el éxito de las Google Cardboard, las famosas gafas VR de cartón de la firma americana, la gran G decidió apostar al máximo por esta tecnología.

De ahí que naciera Google Daydream, una plataforma que llegó con más ilusión que funcionalidad. Si bien es cierto que la idea era buena, las limitaciones que provoca su sistema de uso la han condenado al fracaso.

Ya no habrá más soporte para Google Daydream

Lo cierto es que hasta podíamos disfrutar de algunos juegos compatibles muy interesantes, pero el catálogo disponible en general era muy limitado. Y, poco a poco ha ido a menos. ¿El motivo? Google se dio cuenta de que colocar un smartphone en sus Daydream VR para usar la pantalla y la potencia del dispositivo limitaba totalmente su funcionalidad.

Daydream VR no permitía acceder a las aplicaciones del terminal, tan solo a aquellas que fuera compatibles (demasiado pocas). Y claro, poco a poco se fue perdiendo el interés. Cuando Google lanzó los Pixel 4 sin soporte para Google Daydream, quedó claro que tenía los días contados.

Por si no fuera suficiente, el gigante con sede en Mountain View retiró de la venta sus Daydream View. Un nuevo clavo en el ataúd de esta plataforma. Ahora, a través de la página de soporte de la compañía, acaban de anunciar el fin del soporte para Google Daydream.

Tal y como indican en su web “el software Daydream VR ya no es compatible. Es posible que aún pueda acceder al servicio, pero no recibirá más software ni actualizaciones de seguridad”. Para dejar claro que su proyecto ha finalizado, han asegurado que Daydream VR no funcionará correctamente en dispositivo con Android 11 o posterior.

HBO y Hulu fueron lo primeros en retirarse

Cuando Daydream VR apareció en el mercado, plataformas de contenidos bajo demanda como HBO y Hulu vieron un filón. La idea de convertir tu salón en un cine en casa por muy poco dinero parecía realmente apetecible. Pero el bajo número de usuarios que usaba esta plataforma provocó que finalmente ambas compañías decidieran dejar de ofrecer soporte para Google Daydream.

Y no es el único aviso que hemos visto. Ya que los últimos terminales de firmas punteras que han ofrecido soporte para esta plataforma, fueron los Samsung Galaxy S9 y S9+, además del Huawei Mate 9 Pro. Vamos, que en 2019 ningún teléfono fue certificado.

Así que, mucho nos tememos que la tecnología VR usando la pantalla de un smartphone para abaratar costes tiene los días contados. Aunque, igual en unos años vuelve a la carga con más fuerza que nunca…