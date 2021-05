google contrata al creador de magisk

En el mundo de la tecnología es bastante común que los desarrolladores pasen de un trabajo a otro en la búsqueda de un mejor cargo, mejor salario y ¿por qué no? Un nuevo reto. Sin embargo, la noticia de que John Wu ha dejado su puesto en Apple para unirse al equipo de ciberseguridad de Google es, por varias razones, bastante interesante.

Como muchos sabrán, John Wu es el joven prodigio responsable de la creación de Magisk, quizás la mejor herramienta para hacer root en Android. Lograr el desarrollo de Magisk fue algo que le llevó tiempo y que logró concretar apenas en 2019, a través de su seudónimo topjohnwu en el foro XDA para desarrolladores. Desde entonces hasta ahora estuvo trabajando en las oficinas de Apple, donde empezó como pasante y en poco tiempo quedó en un puesto fijo en el desarrollo de la traducción de idioma de Siri.

Para muchos, llegar a formar parte del equipo de trabajo de Apple es una meta más que suficiente. Sin embargo, no ha sido así para John Wu, quien a través de su cuenta de Twiter ha anunciado oficialmente que deja a la empresa para formar parte de Google. Pero, ¿por qué?

It's official! 🎉🎉

Starting today, I'm joining the Android Platform Security team @Google 🤠

I'm very excited to collaborate along side with talented people that used to be "on the other side". Really looking forward to what I'll be working on in the future!

— John Wu (@topjohnwu) May 17, 2021