La primera vez que escuchamos hablar sobre Bard fue hace casi un año, cuando Google anunció el lanzamiento de su propio chatbot para competir contra ChatGPT de OpenAI. Esta herramienta poco a poco ha ido calando entre los usuarios, que la utilizan principalmente para potenciar la búsqueda de información en Internet de forma más sencilla.

Desde su lanzamiento, Bard ha sido gratuita, pero todos sabemos que Google está buscando la manera de monetizarla y parece que dieron con ella. Próximamente, podría haber una versión de pago de Google Bard y esto es lo que sabemos al respecto.

Google Bard Advance podría ser parte de las suscripciones a Google One

Gracias a un análisis al código de la web de Google Bard realizado por el usuario de @bedros_p en X (Twitter), ahora sabemos que podría tener una versión de pago más adelante. En la revisión del código se encontraron un par de cadenas de texto que señalan, literalmente, lo siguiente (traducido):

“Prueba Bard Advance durante 3 meses, por nuestra cuenta”.

“Obtén un gran modelo de lenguaje más capaz, con habilidades matemáticas y razonamiento avanzado con Bard Avanzado, por tres meses gratis”.

Esto no es una sorpresa para nosotros, pues casi todos los chatbot famosos impulsados por IA tienen una versión gratis y otra de pago. La primera ofrece funcionalidades básicas, mientras que la segunda está más actualizada y es más precisa / completa.

Además, Google monetiza todos sus servicios de alguna manera y era cuestión de tiempo para que sucediese lo mismo con Bard. Hasta ahora no lo han hecho porque no encontraban cómo, ya que no pueden publicar anuncios como en el buscador u otros servicios. Sin embargo, parece que dieron en el clavo con una solución.

Un enlace inactivo sugiere que Google Bard Advance podría ser parte de alguno de los planes de Google One. No obstante, no queda claro si estará disponible para todas las suscripciones o solo para las más caras. También podrían añadir una suscripción especial, pero todavía no hay nada claro.

¿Cuándo sabremos la respuesta? No debería faltar demasiado, pues Google adelantó en diciembre que Bard Advance estaría disponible a inicios de 2024. Aparte, aseguraron que ya se estaba probando entre algunos usuarios.

Por cierto, es muy probable que Bard Advance esté impulsado por Gemini Ultra, la versión más potente del nuevo modelo LLM de IA de Google. La versión estándar de Bard ya usa Gemini Pro, mientras que la versión para ejecutarse localmente en móviles se apoya en Gemini Nano, así que suena lógico.