Aunque el almacenamiento de los móviles ha aumentado un montón en los últimos años, también son ciertas estas dos cosas: primero, que todavía existen móviles de gama baja que tiene 32 GB de almacenamiento o menos; y segundo, tanto los archivos multimedia como el espacio que ocupan las aplicaciones han aumentado mucho de tamaño.

Esto ocasiona que los problemas de espacio en Android sigan vigentes y una de las salidas de los usuarios pasa por desinstalar aplicaciones. Google no quiere que esto siga sucediendo, así que está tomando cartas en el asunto. ¿Su solución? APKs archivados que ocuparán hasta un 60% menos de espacio sin tener que desinstalar aplicaciones.

Google no quiere que elimines aplicaciones para ahorrar espacio, mejor archívalas

En una de sus más recientes publicaciones en el blog de Android para desarrolladores, Google explicó que detectaron un patrón en el comportamiento de sus usuarios: una de las principales razones por la que se desinstalan aplicaciones en Android es para liberar espacio en el almacenamiento. La compañía vio en eso un problema y decidió que había que hacer algo al respecto, por lo que declararon lo siguiente:

“Para evitar desinstalaciones innecesarias y ayudar a los usuarios a sacar más provecho de sus dispositivos, comenzamos a trabajar en una nueva característica que permitiría el archivado de aplicaciones. El archivado es una nueva funcionalidad que permitirá a los usuarios recuperar de forma temporal aproximadamente el 60 % del almacenamiento que ocupa una aplicación, eliminando partes de esta en lugar de desinstalarla por completo”.

Google no dio detalles sobre cómo funcionará este nuevo tipo de paquetes en Android. No obstante, informó que a partir de la próxima actualización de Bundletool (la v1.10) los desarrolladores podrán generar automáticamente APKs archivados cuando creen paquetes de aplicaciones. Ojo, que también podrán elegir no hacerlo.

¿Cuándo podrán utilizar los usuarios estos nuevos paquetes en Android? Respecto a su lanzamiento, Google comentó que la funciona de archivado no estará disponible en Android hasta dentro de unos meses. Ni siquiera filtraron si podría llegar con Android 13 o a través de Google Play Services, así que imaginamos que el desarrollo está bastante verde. De momento solo los desarrolladores podrán probar esta funcionalidad.

Google sigue trabajando para que las aplicaciones de Android sean más flexibles y ocupen menos

El anuncio de los paquetes APK archivados nos parece excelente, aunque no nos toma por sorpresa. ¿Por qué lo decimos? Porque desde 2018 Google hizo el primer cambio en el funcionamiento de las aplicaciones de Android para que ocupen menos espacio, con el lanzamiento de Android App Bundle (AAB). Luego, a partir de agosto de 2021 hizo de este formato un estándar obligatorio.

Ahora, es momento de dar el siguiente paso: aplicaciones que ahorren espacio en móviles y tablets con Android sin que tengan que desinstalarlas. ¿Son los APKs archivados la solución definitiva para los problemas de almacenamiento? Para nada, pero definitivamente serán un paso valioso para reducir la tasa de desinstalación de aplicaciones por falta de espacio. Al fin y al cabo, a nadie le gusta tener que eliminar una aplicación para instalar otra o para poder guardar más archivos, ¿cierto?