Goat Simulator 3 anunciado para Android e iOS

Coffe Stain Publishing ha hecho un enorme anuncio esperado por muchos fans de la empresa y es que Goat Simulator 3, por fin, estará disponible para dispositivos móviles. Si quieres saber más sobre este futuro lanzamiento o si te interesa conocer un poco más sobre este alocado título, no dejes de leer.

¿De qué se tratará esta edición de Goat Simulator para móviles?

Si alguna vez has jugado este título, pues no hay mucho nuevo que presentarte en términos de jugabilidad. Pero si jamás has escuchado de este juego, deberías prepararte para una de las aventuras más ridículas y desastrosas que has vivido en tu móvil. Esta nueva edición de Goat Simulator 3, diseñada para móviles por el estudio Coffe Stain Malmo promete brindar la más pura esencia de esta saga en un formato portable.

Para que todos estemos en la misma página permítenos describir la trama del juego: eres una cabra loca que desata el caos en una ciudad. Eso es básicamente todo lo que tienes que saber, de allí en adelante lo que pasa en el juego se limita a tu imaginación. Goat Simulator 3 para móviles es exactamente eso, pero con un conjunto de novedades que no te puedes perder, por ejemplo:

Opción para 2 jugadores: Goat Simulator 3 para móviles te permite jugar con algún otro colega vía conexión local. Es decir, habrá dos cabras en la ciudad, causando desastres y aterrorizando a los pobres ciudadanos.

Goat Simulator 3 para móviles te permite jugar con algún otro colega vía conexión local. Es decir, habrá dos cabras en la ciudad, causando desastres y aterrorizando a los pobres ciudadanos. Minijuegos: dentro del título podrás encontrar una amplia variedad de minijuegos para 2 jugadores que harán que la experiencia del multijugador sea aún más divertida.

dentro del título podrás encontrar una amplia variedad de minijuegos para 2 jugadores que harán que la experiencia del multijugador sea aún más divertida. Nuevas áreas y retos: el juego se desarrolla en San Angora, pero esta vez se incluirán un montón de áreas nuevas y retos alocados que irás descubriendo mientras realizas tus cabezazos y tus saltos triples por ahí.

el juego se desarrolla en San Angora, pero esta vez se incluirán un montón de áreas nuevas y retos alocados que irás descubriendo mientras realizas tus cabezazos y tus saltos triples por ahí. Amplia variedad de cabras: cabras altas, cabras pequeñas, cabras largas, cabras enojadas y cabras personalizables, son algunos de los muchos modelos de personajes que los desarrolladores han incluido en este título.

cabras altas, cabras pequeñas, cabras largas, cabras enojadas y cabras personalizables, son algunos de los muchos modelos de personajes que los desarrolladores han incluido en este título. Accesorios: por supuesto, muchos de los objetos que puedes ponerle a tu cabra para personalizarla la harán lucir bien, pero hay algunos como la mochila cohete, que también le darán habilidades especiales.

¿Cómo descargar Goat Simulator 3 para móviles?

Lastimosamente, el estudio aún no ha hecho declaraciones sobre la fecha de lanzamiento oficial de Goat Simulator 3 para móviles. Sin embargo, ya puedes encontrar el juego en la Play atore y en la App Store. En ambos lugares te permitirán pregistrarte en el juego y preordenarlo. El coste del Goat Simulator 3 para móviles será de aproximadamente 12 €.

Sin embargo, muchos rumores indican que el juego podría estar llegando a las tiendas en el mes de diciembre de este mismo año, es decir, el 2023. Esta información no es completamente segura, pero es todo lo que se sabe por ahora. Si quieres más información, prerregístrate en el juego y sigue la cuenta oficial de Coffe Stain Publishing en X, previamente Twitter.

Eso ha sido todo por ahora con nuestra noticia de que Goat Simulator 3 ha sido anunciado para Android e iOS. Si conoces a alguien que sea muy fanático de este juego, compárteles el enlace a este artículo para que se entere también de la noticia. Y si tú eres el gran fanático de esta saga, cuéntanos qué esperas de Goat Simulator para móviles en la sección de comentarios.