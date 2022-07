Por la razón que sea, un día dijiste «voy a borrar completamente mi cuenta de Facebook» y lo hiciste pensando en que realmente sería así. Nos gustaría decirte que sí, pero la cosa no funciona exactamente de esa manera. Sí, tu cuenta y publicaciones no existirán y otras personas tampoco podrán encontrarte. Sin embargo, Facebook no elimina tus datos borrados, los guarda para la policía. ¿Qué tus datos siguen en los servidores de Meta? Lamentablemente, sí.

Los datos «eliminados» que guarda Facebook son usados por la policía y los gobiernos

Aquello de que cuando algo llega a la Internet nunca desaparece es bastante más que un simple mito. Que un archivo, cuenta, documento o lo que sea deje de ser visible para ti y otros usuarios, no significa que realmente se haya borrado de los servidores de la empresa que presta el servicio. Esto sucede en servicios de almacenamiento en la nube, en plataformas de comercio y también en redes sociales.

Facebook no se salva de este señalamiento, pues guarda registros y datos de sus usuarios que pueden ser revisados por la policía y otras instituciones. Según Meta, retener esta información permite mantenerse en buenos términos con los gobiernos, ya que pueden acceder a esos datos si llegase a ser necesario.

Que esto suceda no debería sorprender a nadie, pues durante años se comentó la posibilidad de que esto sucediera. Sin embargo, recientemente dejó de ser un rumor cuando un exempleado a Facebook, llamado Brennan Lawson, demandó a Meta por mantener los datos de sus usuarios guardados, aunque el perfil se eliminara.

Según Lawson, Facebook tiene un grupo de moderadores de contenido que, en su mayoría, analizan publicaciones que puedan contener violencia, agresiones sexuales y otros. Sin embargo, dentro de ese grupo hay uno mucho más especializado que sigue un estricto protocolo de moderación. Es el que se encarga de hacer seguimiento a cuentas que pueden llamar la atención de organismos de seguridad, legales y de gobierno, por la razón que sea. Este último grupo tiene acceso a datos que incluso pudieron haberse borrado al cerrar las cuentas, pero realmente siguen guardados.

Facebook aseguraba que no guardaba datos de cuentas eliminadas

Lawson explicó que fue echado de Facebook cuando cuestionó la legalidad de esta práctica en una reunión. Ahora decidió demandarlos y exponer el protocolo que sigue Meta, alegando que «Facebook aseguró durante años que, una vez que sus usuarios eliminaran sus contenidos o cuentas, nada permanecería en ningún servidor de Facebook y se eliminaría de forma permanente».

El señalamiento que hace el exempleado es bastante polémico, pero no deja de tener razón. Sin embargo, el tema da para debate: por un lado, está bastante mal que Facebook guarde tus datos «eliminados» y pueda acceder a ellos cuando quieran; por el otro, al parecer solo sucede con cuentas que puedan estar involucradas en acciones ilegales, aunque no sabemos si realmente es así.

El hecho es que es un tema que se mueve dentro de los marcos morales y legales, así como sucede con la proliferación de spywares mercenarios como Pegasus o Hermit, por lo que no sabemos qué sucederá finalmente al respecto.

Fuente | Business Insider