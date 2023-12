SkyShowtime es una plataforma que está buscando hacerse un puesto entre las grandes empresas de streaming que existen actualmente. Gracias a eso, sus productores se han dedicado a producir sus propias series y a conseguir títulos que sean verdaderamente atractivos. Estos son los estrenos que llegan a SkyShowtime en enero de 2024, en total son 3 títulos divididos entre una interesante serie y 2 divertidas películas.

Además de eso, SkyShowtime se ha encargado de utilizar otras técnicas para lograr obtener más usuarios para su plataforma, como su rebaja de 3,5 € al mes de suscripción por tres meses para nuevos usuarios. De hecho, en un artículo te hablábamos de que puedes obtener los servicios de 4 plataformas de streaming, por lo que cuesta pagar una sola suscripción de Netflix Premium.

The Curse, la serie de Emma Stone, es la producción más esperada este mes

A los 5 días de enero llegará el título más esperado de la plataforma de SkyShowtime, The Curse, la serie de comedia, drama y suspenso protagonizada por Emma Stone. Esta serie nos relata un poco la vida de Whitney Siegel (Emma Stone) y Asher Siegel (Nathan Fielder), una pareja de recién casados que se mudan a una comunidad en Nuevo México para completar un nuevo proyecto.

Su plan de crear casas ecoamigables y es documentado por Douggie, un productor de reality shows bastante excéntrico. Las cosas toman un giro más oscuro cuando una pequeña niña, después de una pelea con Asher, le lanza una maldición a la pareja. Rápidamente, empiezan a comenzar más y más cómicos infortunios que pondrán a prueba la frágil relación de Whitney y Asher Siegel.

Estrenos y novedades de SkyShowtime en enero de 2024

Ya sabemos que SkyShowtime te ofrece todo el contenido de Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Showtime, Sky Studios y Peacock. Pero eso no es suficiente, por eso te traen la serie que ya mencionamos y dos nuevas películas. Estamos hablando de Book Club: The Next Chapter, el film que llega el 12 de enero y Asteroid City, película que estará disponible en la plataforma a partir del 23 de enero.

Book Club: The Next Chapter, este esperado título es la secuela de Book Club o Cuando ellas quieren, nombre que se le otorgó en Hispanoamérica. En esta ocasión, el mismo grupo de amigas que conocimos en la primera entrega decide realizar un emocionante y divertido viaje a Italia para celebrar que Vivian (Jane Fonda) se ha comprometido.

Asteroid City, por último, pero definitivamente no menos importante, tenemos este film escrito y dirigido por el gran Wes Anderson. Esta película reúne a un montón de grandes nombres como Tom Hanks, Scarlett Johansson, Jason Schwartzman, Bryan Cranston y muchos más. Los cuales nos contaran una historia romántica y visualmente hermosa sobre un grupo de jóvenes que se reúnen en un campamento para una convención de observadores de estrellas.

Estos son los estrenos que llegan a SkyShowtime en enero de 2024, si te han llamado la atención, te invitamos a que no te pierdas su estreno en plataforma. Si quieres saber más sobre lo que SkyShowtime tiene preparado para ti, te invitamos a que los sigas en su página oficial y en su cuenta de X.