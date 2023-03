No cabe duda de que lo más esperado de HBO Max en este mes de marzo es el episodio final de The Last of Us. Sin embargo, esto no significa que no existan otros estrenos relevantes en la plataforma de Warner Bros. Discovery. Pues bien, así como ya te presentamos las pelis y series que llegan en marzo a Netflix, Disney+ y Prime Video, ahora llega el momento de descubrir qué nos depara HBO Max para este mes.

Todas las nuevas series y temporadas que llegan a HBO Max en marzo de 2023

La primera temporada de The Last of Us finaliza este domingo 12 marzo con su esperadísimo episodio final. Ahora bien, esta no es la única novedad en lo que respecta a series. De hecho, también se estrena en la plataforma la nueva serie Motel Valkirias, nuevos episodios de Superman & Lois y muchas otras temporadas que dejamos aquí abajo con sus respectivas fechas:

Motel Valkirias (nueva serie) − 1 de marzo

(nueva serie) − 1 de marzo Fboy Island España (reality show) − 3 de marzo

(reality show) − 3 de marzo Rain Dogs – Buscarse la vida (nueva serie) − 7 de marzo

– Buscarse la vida (nueva serie) − 7 de marzo Perry Mason (temporada 2) − 7 de marzo

(temporada 2) − 7 de marzo Riverdale (temporada 5) − 10 de marzo

(temporada 5) − 10 de marzo The Last of Us (temporada 1, episodio final) – 12 de marzo

Superman & Lois (temporada 3) − 16 de marzo

(temporada 3) − 16 de marzo Snowfall (temporada 6) − 18 de marzo

(temporada 6) − 18 de marzo Only You: An Animated Shorts Collection (nueva serie) − 23 de marzo

(nueva serie) − 23 de marzo Acoustic Home (temporada 2) − 24 de marzo

(temporada 2) − 24 de marzo Succession (temporada 4) − 27 de marzo

Estas son las películas que se estrenan en HBO Max en marzo de 2023

Finalmente, hay que mencionar que en este mes solo se estrenarán 2 pelis en HBO Max. La primera de ellas es House Party, una comedia sobre unos estudiantes que deciden hacer una fiesta en casa y la otra es A Waltons Thanksgiving, un drama familiar ambientado en los años 30. Aquí abajo te dejamos sus fechas de estreno:

House Party − 3 de marzo

− 3 de marzo A Waltons Thanksgiving − 3 de marzo

