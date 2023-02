The Last of Us es un videojuego para un solo jugador, que tiene la combinación perfecta de acción, aventura, terror y supervivencia. Contiene una narrativa desgarradora, diálogos emocionantes y una trama divertida.

Los juegos como The Last of Us que te mostramos a continuación, se enfocan en títulos que ofrecen una atmósfera de supervivencia similar, grandes historias, sólidas experiencias de sigilo y mecánicas de combate.

Estos son los mejores juegos parecidos a The Last of Us para Android

Si deseas experimentar una historia larga, con excelentes personajes, entonces echa un vistazo a esta lista de juegos similares a The Last of Us.

Yesterday: el desenlace final te sorprenderá

Yesterday es un videojuego de aventuras para un solo jugador. El juego gira en torno al protagonista llamado John Yesterday, un detective que es seleccionado por Henry White para interrogar sobre el asesinato de personas inocentes y desesperanzadas en la ciudad ficticia de Nueva York.

La historia se centra en un psicópata que está secuestrando y quemando vivos a los mendigos. Sin embargo, la policía y los medios de comunicación no prestan atención a estos hechos. Los primeros en luchar, para descubrir el secreto detrás de estos eventos son Henry White y su amigo llamado Cooper. Para ayudarlos, asume el papel de Yesterday y manipula el mundo. Interactúa con objetos y NPC para encontrar pistas y avanzar en el caso. ¡Descubre el misterio, atrapa a los criminales y llévalos a la jaula!

The Walking Dead: huye de aterradoras criaturas

The Walking Dead, desarrollado y publicado por Telltale Games, es un drama de acción y aventura basado en el cómic “The Walking Dead Comic Book Series” de Robert Kirkman. El juego está ambientado en una era de apocalipsis zombi en Georgia. Esta historia gira en torno a Lee Everett, un ex profesor universitario y una joven llamada Clementine. En el juego, Everett lidera y ayuda a un grupo de personas a mantenerse con vida.

Con este juego de mundo abierto, podrás explorar diferentes lugares con una perspectiva en tercera persona. Asume el papel de Everett y ayuda a otras personas a luchar contra las hordas de zombis usando todas las armas. La tasa de vida de los sobrevivientes dependerá de las habilidades de lucha de todos los personajes.

Bully: defiende a los más débiles de los acosadores

Es un juego de acción RPG de mundo abierto, desarrollado por Rockstar Games. Bully ofrece una perspectiva en tercera persona, donde puedes navegar por el mundo del juego caminando, en bicicleta o en monopatín. El personaje principal del juego es «Jimmy», un valiente joven que se enfrenta a todos los matones. Él pone sus mejores esfuerzos para traer la paz y salvar a los más débiles.

Tu tarea es asumir el papel de Jimmy, ser admitido en la Academia Bullworth y descubrir a todos los acosadores para evitar que continúen acosando. Bully ofrece un modo multijugador con el que puedes competir con otros participantes y lograr obtener la clasificación más alta. ¡Pruébalo y conviértete en el salvador de todos los acosados!

Life is Strange: un videojuego episódico de aventura gráfica

Life is Strange es un juego de aventuras con un elemento de drama interactivo. El juego tiene lugar en un mundo ficticio y su historia gira en torno a Maxine Caulfield, quien es estudiante de fotografía. Ella descubre que puede volver en el tiempo en cualquier momento.

El juego ofrece una combinación de exploración y aventura. Puedes jugar solo y navegar por el mundo para completar las misiones. Interactúa con objetos, comunícate con NPC e intercambiar diálogos. Además, puedes volver en el tiempo y cambiar el curso de los acontecimientos. En Life is Strange encontrarás muchos lugares ficticios para explorar y varios finales alternativos que dependerán de las decisiones que tomes.

Codigo A: el nuevo juego como The Last of Us que llegará para Android

Codigo A es un juego móvil de supervivencia del fin del mundo, basado en UE4, un motor gráfico que ofrece realismo al máximo. El juego te sumerge en un mundo baldío, donde los monstruos misteriosos están activos en todos los rincones. Después de la pérdida de la civilización, los sobrevivientes luchan por obtener suministros, construir refugios y conocer la verdad sobre el pasado de este mundo.

Actualmente, el juego está en desarrollo y pronto estará en la Play Store. ¿Cómo puedes saber cuándo estará disponible? Descarga la aplicación de Android nonRox (única plataforma donde está disponible) en tu móvil y haz un registro previo. Cuando el juego esté listo para jugar, recibirás una notificación.

Esta es nuestra selección de los 5 mejores juegos parecidos a The Last of Us, ¿te gustó alguno? ¿A qué esperas para jugarlo?